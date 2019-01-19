Як дубова кора стала рушійною силою економіки всієї країни. Португальська реальність

Португалія – світовий лідер із переробки, виробництва та експорту товарів, що виготовлені з кори дуба. За даними португальської асоціації роботодавців коркового сектору, торік Португалія експортувала коркової продукції на суму 986 мільйонів євро.

Основний та найдорожчий продукт коркового сектору – пляшкові пробки. Фактично це – основа всієї індустрії. Їх Португалія постачає до 130 країн світу. Проте впродовж останніх років завдяки багатомільйонним інвестиціям та новим технологіям значного розвитку набуло виробництво інших товарів, зроблених із кори – це, зокрема, предмети інтер'єру, взуття, аксесуари, іграшки тощо. Фактично кору дуба португальці перетворили на предмет національної гордості та одне з основних джерел своїх прибутків.

Корковий дуб – вічно зелене дерево родини букових, що найчастіше зустрічається на півдні Франції, Італії, в Іспанії та у Португалії. Власне, третина світових угідь коркових дубів зосереджена саме у Португалії. Тут коркові ліси становлять 736 000 гектарів, або 23% площі усіх лісів країни.

Корковий дуб – унікальне дерево, оскільки його кора здатна до відновлення.

У Португалії 98% лісових територій перебуває у приватній власності.

Рита Бонашу – власниця лісового угіддя неподалік від Лісабона. Згідно із законом, самовільно зрубувати дерево власник не має права, а от заробити на дубовій корі можна. Торік ціна на кору була гарна, каже Рита, за 15 кілограмів давали 42 євро.

​Продуктивний вік дуба становить 150-200 років. Першу кору знімають через 25 років після висадки дуба. Потім – раз на дев`ять років.

«Уявіть собі людину, яка постійно росте. І, відповідно, вона виростає зі свого старого одягу. Те саме можна сказати і про дуб. Дерево постійно росте. І через дев`ять років кора, що наросла на дереві товстим шаром, фактично сама починає тріскатися і ніби проситися, аби її зняли», – розповідає Рита Бонашу.

Сезон збору кори триває з середини травня до серпня. Дерева, з яких знімають кору, позначають: наприклад, якщо кору зняли 2011 року, на стовбурі малюють одиницю.

Основний та найдорожчий продукт коркової індустрії – пляшкова пробка. У Португалії працює майже 700 підприємств, де з кори дуба роблять пляшкові пробки. Португальські корки експортують до 130 країн світу, зокрема до Франції, Італії, Німеччини, США.

Наразі на португальських підприємствах із виробництва пляшкової пробки працює понад вісім тисяч людей.

На початку 2000-х коркова індустрія зазнала серйозної кризи, експорт продукції різко знизився. Через так звану «коркову хворобу», яка впливала на смак вина, світові винороби почали масово відмовлятися від класичного корка на користь пластмасових та металевих пробок.

Задля порятунку індустрії в коркову промисловість було інвестовано понад 700 мільйонів доларів. Гроші знадобилися на дослідження, розробку нових технологій та обладнання.

Кору для пробок обирають найякіснішу – не лише за структурою, а й за запахом. Якщо продукт не відповідає стандартам, його вибраковують.

Проте на смітник не викидають жодного грама залишків. Індустрія стовідсотково безвідходна. Із залишків створюють коркову підлогу, предмети інтер`єру, іграшки, аксесуари і навіть пряжу.

«Якщо взяти всю коркову індустрію, то 72% зібраної кори йде на виробництво пляшкових корок. Ще 25% кори використовують для виробництва будівельних та оздоблювальних матеріалів, як то, наприклад, коркова підлога. З кожним роком з’являються нові продукти, зроблені з кори. Про появу деяких з них кілька років тому ми навіть уявити не могли. В тому числі були спроби застосувати кору дуба у виробництві косметики», – каже Жоау Руї Феррейра, президент португальської асоціації роботодавців коркового сектору.

Музей кори, що розташований у будівлі офісу коркової асоціації, неподалік від Порту, наочно показує, які можливості відкриває для людини кора дуба та що вже зараз португальці можуть запропонувати світові. Серед експонатів – побутові предмети, спортивне приладдя, взуття, іграшки, меблі, пряжа.

Нині предмети з кори – одні з найпопулярніших товарів, які Португалія пропонує гостям країни, каже Крістіна Салгадо, власниця крамниці у центрі Лісабона: « Коли люди приїжджають до нас, вони зацікавлені придбати щось місцеве. Це логічно. А що ми маємо? У нас є кора! Ну добре, ще вино й кераміка».

У своєму магазині вона продає товари португальського виробництва, що зроблені виключно із кори дуба. Жіночі сумки продаються найкраще, розповідає Крістіна Салгадо, – приблизно 500 штук на рік, при середній ціні 150 євро за одиницю. Основні покупці – туристи.

​В умовах, коли в країні стрімко розвивається туристичний напрямок, ідея відкриття магазину виникла сама собою, каже Крістіна Салгадо.

Португальці вважають, що зробили все, аби кора між вином та керамікою надійно зайняла своє місце в португальській культурі та економіці.​