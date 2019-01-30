Західні оглядачі про намір Порошенка вдруге стати президентом

29 січня президент України Петро Порошенко заявив про наміри взяти участь у виборах голови держави в березні 2019 року. Що про нього пише західна преса, яке ставлення він викликає в іноземних інвесторів та як загалом оцінюють його шанси?

Війну не виграв, але й не програв

Під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя» президент України Петро Порошенко сказав, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС вже у 2024 році. В статті агенції Reuters висувають сумніви щодо цих слів. Так, Захід підтримує Україну, проте поки що перспективи вступу є сумнівними, мовиться у статті.

Тим не менш, «Порошенко все ж може похвалитися деякими успіхами. Він забезпечив українцям безвізовий режим з ЄС, докладав зусиль до створення національної, незалежної православної церкви, яка відкинула багаторічні зв’язки з російським духовенством», – пишуть автори.

«Хоча він не виграв війну на сході, як він обіцяв зробити протягом декількох тижнів, він також і не програв її. Припинення вогню у 2015 році в основному виконується, незважаючи на регулярні смертельні протистояння», – мовиться у статті.

Корупція, щоправда, все ще процвітає, а на антикорупційних активістів здійснюють напади, у той час як реформи інколи гальмують або повертають в зворотньому напрямку, зауважують автори.

Порошенко – добре чи погано для кредиторів?

«Порошенко, швидше за все, пропагуватиме себе як менш радикальний вибір, аніж Юлія Тимошенко, чиї плани щодо збільшення державних витрат могли б поставити її на шлях протиріч з МВФ та іншими іноземними кредиторами, які надали мільярди, щоб утримати українську економіку на плаву», – мовиться в статті Reuters.

Катарський англомовний ресурс Al Jazeera підтримує таку думку. Порошенко може бути «більш передбачуваним варіантом для інвесторів у порівнянні із іншими претендентами на посаду президента, наприклад Юлією Тимошенко чи Володимиром Зеленським», – йдеться в статті.

Порошенко vs популізм

Західний коментатор Ян Бейтсон переконаний, що Порошенкові буде складно конкурувати з популістами, які кидають йому виклик у президентській гонці.

У своєму Twitter Бейтсон написав: «Порошенко офіційно оголосив, що балотується на переобрання. Він наполегливо агітував за церковне питання, але все ще в опитуваннях відстає від Тимошенко. Через 5 років після Майдану багато українців сердяться через корупцію і низькі зарплати. Порошенкові буде складно змагатися з популістами».

Порошенко «пом’якшив тон»

Під час виступу на форумі Порошенко сказав, що «звичайно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни». Кілька західних видань звернули на ці слова особливу увагу.

Так, наприклад в американському часописі Newsweek зауважують, що Порошенко «пом’якшив тон» щодо конфлікту з Росією, який забрав життя понад 10 тисяч людей. У заголовок автор статті виніс слова: «Україна каже, що настав час миру з Росією. Люди втомилися від війни».

Порошенко зазначив, що обов’язковою умовою цього миру є звільнення Криму та всього Донбасу.

Ірландська газета The Irish Times також звертає увагу на слова Порошенка про «холодний мир» з Росією. Його мета – подальша західна інтеграція з одночасним протистоянням російській агресії, нагадує автор.

Автор також називає Порошенка та Тимошенко «улюбленцями» напередодні виборів 31 березня. Порошенко, за його словами, є «кондитерським мільярдером», за часи правління якого корупція в Україні продовжує процвітати. Порошенко зображує себе у якості «незламного лідера у турбулентні часи», – мовиться у статті.

Автор також зауважує, що згідно з опитуваннями громадської думки, його підтримка поступається підтримці Тимошенко, але він також вважає, що Порошенко сподівається отримати вигоду від принесення незалежності українській церкві від Москви.

Гонка буде напруженою

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle, повідомляючи про наміри Петра Порошенка балотуватися на виборах 2019 року, зазначає, що президентська гонка цього року буде напруженою. Минулого тижня кандидатом на пост президента України також висунулась Юлія Тимошенко, яка наразі згідно з опитуваннями громадської думки, є лідером гонки.

Автор статті зауважує, що Порошенко все ж має «солідну підтримку від високопосадовців, серед яких діючий прем’єр-міністр, спікер парламенту та генеральний прокурор». В статті також нагадується й про те, що чинний президент домігся незалежності української церкви від російського патріархату, щоб залучитися підтримкою для переобрання.

Україна має зберігати курс

Колишній генсекретар НАТО, а нині позаштатний радник Петра Порошенка Андерс Фоґ Расмуссен, який був присутній на форумі під час висування Порошенка, у своєму Twitter назвав Порошенка своїм другом.

Расмуссен зауважив, що звертається до прихильників Порошенка з одним посланням: «Україна повинна продовжувати реформи. Вони непрості, але кожного разу, коли я відвідую Україну, я залишаю її із впевненістю, що у неї є світле майбутнє, якщо вона залишатиметься на своєму курсі».

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