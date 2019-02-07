Які перспективи «справи Медведчука»?

Гості програми «Ваша Свобода»: Руслан Бортник, політолог; Андрій Тетерук, народний депутат України; Олександр Палій, політолог.

Так звана «справа Медведчука» залишається в центрі уваги. Віктор Медведчук ніколи не приховував своїх поглядів на майбутнє Донбасу. Йому кумівство з президентом Росії Володимиром Путіним – теж не секрет. Але це не заважало Медведчуку від імені України, брати участь у Мінських переговорах. Роками! І от менше від двох місяців до президентських виборів – знову у центрі уваги Медведчук. Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження проти Віктора Медведчука. У ГПУ вивчають його заяви про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас».

Олександр Лащенко: Пане Тетерук, лише після вашого депутатського звернення до ГПУ була вся ця реакція. Можна так сказати, що якби ви цього звернення не зробили, то нічого і не було б?

Андрій Тетерук: Насправді некоректно. Це не якийсь унікальний випадок нашого протистояння між політичною силою «Народний фронт» і тією «п’ятою колоною», яку Кремль тут намагається застосовувати проти нашої держави.

Ми не дамо уникнути покарання всім тим, хто співпрацює з Кремлем

Якщо зараз є опоненти, які скажуть, мовляв, ви чекали 4 або 5 років, то я відповім: неодноразово тільки за останніх три роки у нас було десятки публічних виступів, заяв, декларацій розслідувати діяння таких представників Кремля, у тому числі Медведчука, які завдають шкоду національним інтересам нашої держави.

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Неодноразово впродовж останніх декількох місяців ми вимагали від парламенту призначити розслідування, створити комісію, яка розслідувала б втручання Російської Федерації у виборчі перегони нашої держави, у внутрішні процеси держави. Ми не дамо уникнути покарання всім тим, хто співпрацює з Кремлем, хто погіршує ситуацію нашої країни на міжнародному і внутрішньому рівні.

Справу Медведчука не буде спущено на гальмах

Коли я почув абсолютно ганебні заяви кума Путіна, був настільки обурений, що дивувався, чому правоохоронні органи бездіяльні. Але також розумію, що їм потрібна підстава, щоб розпочати слідчі дії. Відправив депутатське звернення на ГПУ, в СБУ, щоб започаткувати процес розслідування надання правової експертизи, наскільки слова, заявлені на з’їзді уламків Партії регіонів, порушують чинне законодавство і Конституцію України.

Слова Медведчука на з’їзді партії «Опозиційна платформа – За життя» кваліфіковані як ст. 110 Кримінального кодексу України, а це – «посягання на територіальну цілісність країни» і ст. 111 – «державна зрада». Як Медведчук вважає себе «великим юристом», тепер хай бере свою команду адвокатів і йде себе захищає у відкритому судовому процесі. Слідчі органи зроблять свою роботу. Справу не буде спущено на гальмах.

– Пане Бортник, до президентських виборів менше від двох місяців. Як вважаєте, не випадково, що саме зараз порушено кримінальне провадження?

З юридичної точки зору, справа приречена просто на зависання, на тривалий розгляд, потім, можливо, забуття

​Руслан Бортник: Це чиста політтехнологія. Юридично слідство не встигне завершитися до зміни влади. Тим паче не буде рішення суду найближчих півроку. Суд першої інстанції в таких справах – це питання років! З юридичної точки зору, справа приречена просто на зависання, на тривалий розгляд, потім, можливо, забуття.

З політичної точки зору, мені здається, що частина нашого політикуму піаритиметься на правому, націоналістичному електораті, а частина – на проросійському чи антизахідному. Всі отримають величезне задоволення в результаті від цього процесу.

Відбувається мобілізація проросійського чи антизахідного електорату

Не треба видумувати складних схем. Для початку напишіть звернення до президента, щоб Медведчука звільнили з посади представника президента у мінській підгрупі. Навіщо ці злі заяви, звернення, вимагання суду, до генпрокурора? Ви сьогодні де-факто знаходитеся з Медведчуком в одній коаліції, тому що він – представник президента, а з президентом ви в коаліції у Верховній Раді. Ви з ним одна система влади.

Відбувається мобілізація проросійського чи антизахідного електорату, який зараз оцінюється, на мою думку, 35-40%. Феномен того самого Зеленського – це теж відновлення цієї електоральної ніші, просто її трансформація. Безумовно голос Росії для України з наближенням виборів має значення, особливо для тих українців, які є політично відчужені після 2014 року.

– Пане Палій, Петро Порошенко не раз коментував, коли йому ставили пряме запитання, скільки Медведчук може представляти Україну на переговорах у Мінську. Відповідь відома: заручники свята справа. У будь-якому разі президент його не знімає. І далі Медведчук має з такими заявами представляти Україну на переговорах у Мінську, на ваш погляд?

Медведчук є представником Путіна, а не представником України

​Олександр Палій: Чесно кажучи, він там нікого абсолютно не представляє. Його роль зараз суто формальна.

Станом на зараз Медведчук не досяг жодного прогресу у звільненні наших заручників. По суті він провалив цю справу. Думаю, що вже пора його звільняти з цієї посади.

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Роль Медведчука нав’язана Путіним

Медведчука свого часу всіляко лобіювала Ангела Меркель. Роль Медведчука нав’язана Путіним. Мовляв, це є його один із останніх каналів зв’язку з Україною. Медведчук є представником Путіна, а не представником України. Те, що зараз говорить Медведчук – це продовження його антиукраїнської риторики і діяльності. Оскільки він є громадянином України і не має дипломатичного офіційного статусу, звичайно, кримінальна справа проти нього є абсолютно можливою.