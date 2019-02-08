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«Холодный мир» с Россией. Действующий глава государства – и он же кандидат в президенты – Петр Порошенко употребил этот термин, описывая желаемое завершения войны. Что понимать под «холодным миром»? Есть ли в мировой истории примеры, которые можно считать «холодным миром»? Радио Донбас.Реалии узнавало это в политологов и экспертов по безопасности.

О необходимости хоть и «холодного», но мира с Россией президент Петр Порошенко заявил на форуме «От Крут до Брюсселя». Однако мир, по его словам, должен быть на украинских условиях. В первую очередь, российские войска должны покинуть территорию Украины.

Нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. Мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Мир – это беспрекословное признание Москвой права идти своим путем», – заявил Петр Порошенко.

«Холодный мир» – это фактически новый термин, введенный Порошенко, говорит директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко. По его мнению, термин подбирался исходя из понятия «Холодной войны» – когда есть определенное противостояние, но нет горячей фазы. Не используются вооруженные силы. Скорее всего, речь идет о том, что должны быть сняты основные принципиальные противоречия между странами. Иначе говорить про мир нельзя. И прежде всего, должен измениться политический курс российской элиты по отношению к Украине. То есть это заявление на перспективу.

Очевидно, нужна смена власти Российской Федерации

«Очевидно, нужна смена власти, или видения основных моментов взаимоотношений с Украиной в политических элитах Российской Федерации. Поскольку именно их идеи, которые они закладывают в свою политику в отношении нашего государства, они лежат в основе всех кризисных явлений, конфликтов и противоречий, которые мы имеем внутри страны», – считает Тарас Жовтенко.

Примеров такого постконфликтного сосуществования в мире достаточно много. Но все они имеют свои особенности, и прямых параллелей с другими конфликтами проводить не стоит. Украине нужно разработать свой вариант выхода из ситуации, считает Тарас Жовтенко.

Нужно добиться мира и поддерживать его, не поступаясь интересами – Костюченко

Мир находится в состоянии крупных социальных трансформаций. У них разные движущие силы. Нам нужно найти свое место

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам безопасности и рискам Юрий Костюченко. По его словам, «холодный мир» – это такое не очень распространенное, но тем не менее клише, для обозначения состояния отношений между странами, которые вышли из конфликтного состояния, и руководствуются разными система ценностей, разными интересами. Примеры – это и Израиль с арабским миром после 7-дневной войны. Израиль с Египтом. Или нынешние отношения Индии с Пакистаном. Но их нельзя сопоставлять с нынешней ситуацией. Так как возникает вопрос, а каким образом это было достигнуто с точки зрения безопасности? И как потом эта безопасность поддерживалась? Сейчас все те условия не применимы. Так как многое в мировой системе безопасности изменилось.

«Меняется контекст, меняется то, что мы называем пространством глобальной безопасности. Меняется все серьезно. Мир находится в состоянии крупных социальных трансформаций. Они не одинаковы. У них разная природа. У них разные движущие силы. Нам нужно найти свое место и выработать соответствующие подходы к обеспечению безопасности. Это не простая задача. Ну она не только перед нами стоит. Это задача для всех», – говорит Юрий Костюченко.

По отношению к конфликту в Украине нужно выработать уже новые подходы, считает эксперт. Основная задача – сохранять постконфликтный мир, не поступаясь ценностями и интересами.

Не исключено, что возможен вариант «грузинского холодного мира», считает политолог Андрей Бузаров. По его мнению, именно с тем конфликтом можно провести параллели. Грузины не признают аннексию Южной Осетии и Абхазии, но при этом у них отличные экономические и культурные отношения с Россией. Они смогли восстановить часть отношений, которые были утрачены при Саакашвили.

«Возможно, что Порошенко готовит украинскую общественность к тому, что в будущем он подойдет к переговорному процессу с Российской Федерацией при посредничестве Медведчука. Тео есть, я думаю, что попытки реинтегрировать Донбасс после парламентских выборов возможны. Даже если победит Порошенко, они возможны. На сколько они будут удачны, я не знаю. Но попытки будут», – считает Андрей Бузаров.

На каких условиях возможны такие переговоры, политолог не берется прогнозировать.

Несмотря на достаточно разный взгляд на постконфликтное сосуществование, эксперты сходятся в одном – пока не ясно, каким образом добиться этого мира?

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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