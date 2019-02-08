Волкер прокоментував недопуск російських спостерігачів на вибори в Україні

Спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер прокоментував рішення Верховної Ради не допускати спостерігачів з Росії до контролю за виборами.

«Мусимо пам’ятати, що Росія – агресор в Україні, тож тривоги України з приводу загроз безпеці з боку Росії виправдані», – написав він у своєму Twitter.

Перед тим представник США висловив впевненість у готовності Києва провести вільні та чесні вибори. За його словами, він загалом не заперечує проти російських спостерігачів, але лише за умови, що вони працюватимуть під контролем Бюро демократичних інституцій і прав людини при ОБСЄ. Ця організація займається контролем виборчих процесів.

Загалом, на думку Волкера, Україна «потребує моніторингу БДІПЛ, аби довести, що вона чітко дотримується демократичних стандартів». В іншому разі, побоюється він, результати виборів можуть викликати сумнів.

Напередодні Організація з безпеки і співпраці в Європі висловила жаль через рішення України не допустити участі громадян Росії в місії спостереження за виборами.

Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Восени 2019 року мають відбутися парламентські вибори.