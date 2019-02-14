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Срочно – жениться! В Мариуполе в День Валентина можно расписаться до полуночи. Это подарок от ЗАГСов. Второй год в Украине действует проект Минюста «Кохання поза часом», по которому регистрация брака происходит за 24 часа, и каждой паре обещают романтическую обстановку, сюрпризы, конкурсы, фотосессии и свадебный торт. Кто и почему спешит расписаться в Мариуполе узнавало Радио Донбасс.Реалии.

​Валентинками, шарами в виде сердечек, цветами и сувенирными островками на каждом перекрестке, пожалуй, сегодня никого не удивить – это есть в любом городе. В Мариуполе другая «фишка». Кроме солнечной и по-весеннему теплой погоды, в городе свадебный бум. Вступить в брак и получить заветное свидетельство именно в день Святого Валентина изъявили желание около 50 пар из Мариуполя и окрестностей, из Донецка, Макеевки, Кировограда и Харькова. С утра в ДК «Молодежный», где вот уже несколько лет работает проект «Брак за сутки», шумно с самого утра – здесь очередь из желающих пожениться. Кто-то выбирал именно этот день, а кто-то решил удивить родственников – причины у всех разные:

14 февраля – большой день, и он запомнится. Два в одном будет

​– Почему 14-го? Потому что это сюрприз, я хотел удивить свою невесту. 14 февраля – большой день, и он запомнится. Два в одном будет. Заявление подали вчера, сегодня будем расписываться.

– Хочу не забыть эту дату и сэкономить деньги на подарок, если честно.

– Мы число не выбирали. Просто захотелось расписаться, вот и пришли. Так сложилось.

– Познакомились год назад, Случайно. Я – парикмахер, он пришел ко мне подстричься. А сегодня сделаем подарок родственникам, вечером объявим.

Такое количество пар нетипично для города, говорят сотрудники ЗАГСов. Февраль вообще считают «не свадебным» месяцем и только в День влюбленных наблюдается оживление. Чтобы пожениться 14 февраля, многие подают заявления заранее и регистрируют брак, как в старые, добрые времена, взяв «тайм-аут» на 30 дней, а кто-то решил это сделать в один день. Точное количество пар предугадать нельзя, говорит менеджер проекта «Брак за сутки» Евгения Мазаева, но уверена, что оно будет больше, чем в прошлом году.

Мы уже расписала девять пар, ожидаем еще около 20 пар Думаю, что распишем в этом году больше пар, чем в прошлом

«Сегодня мы уже расписала девять пар, которые подали заявления вчера. И ожидаем еще около 20 пар, так как звонков у нас было много в течение недели. Думаю, что распишем в этом году больше пар, чем в прошлом. В 2018-м мы расписали 33 пары, и последняя пара расписывалась без четверти 12 ночи. Все хотят расписаться именно в этот день, потому что Валентин всех объединяет, и люди в это верят», – говорит Евгения.

Проект Минюста «Кохання поза часом» работает второй год. Если в 2018 году Мариупольский городской ЗАГС был единственным отделом, участвовавшим в проекте по Донецкой области, то сегодня в работу включились уже пять отделов-участников – Мариупольский городской ЗАГС, ЗАГС Центрального района, а также Краматорский, Славянский и Покровский.

Кроме регистрации до полуночи и романтической обстановки, молодоженов ждет масса сюрпризов. В ДК «Молодежный» для них готовят концерт, фотосессии и конкурсы, подарки и свадебный торт-гигант. Для людей постарше – а сегодня регистрируются и отмечают годовщины совместной жизни люди разного возраста – устраивают не только особенные церемонии, но и ретро-дискотеку. Несмотря на позднее время, Валентинов день в Мариуполе только набирает обороты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)