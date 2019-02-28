Історія Революції гідності. Розповідь через найсучасніші світові технології

Побачити український Майдан на власні очі, пройти бруківкою по Алеї Небесної сотні, поговорити з учасниками, відчути на собі подих тих подій – для всього цього не обов’язково потрібно їхати до Києва. Екскурсію Майданом можна пройти і за сотні кілометрів від українських теренів – достатньо мати маску з окулярами для віртуальної реальності. Поки музей Майдану ще будується, частина його експозиції вже подорожує світом. Чеська столиця стала другим європейським містом після Варшави, де побували українські журналісти студії New Cave Media, які вирішили розповісти історію української Революцію гідності за допомогою найсучасніших світових технологій.

У дні, коли в Києві відзначали сумні роковини розстрілів на Майдані, у празькому кінотеатрі Bio Oko зібралися глядачі на незвичний сеанс. На них чекав фільм, в якому вони самі могли стати учасниками, вдягнувши спеціальний шолом з окулярами та взявши до рук контролери, глядачі рухалися тим самим маршрутом, яким ішли учасники Майдану.

Таке дивне відчуття, ніби я тут уже все знаю, що тут був, але я тут ще і не бував

«Люди приголомшені, вони знімають окуляри і кажуть: «Дайте мені декілька хвилин подумати. Один чоловік з Варшави, який пройшов цю екскурсію, прямо на другий день потрапив на Інститутську. Він каже: «Таке дивне відчуття, ніби я тут уже все знаю, що тут був, але я тут ще і не бував». Щось схоже на сон, на дежавю», – пояснює фотограф і один з учасників проекту Сергій Полежака відчуття людей, що вперше змогли скласти ці дві реальності у своєму досвіді.

Документальний проект Aftermath VR: Euromaidan розповідає про події лише одного дня – 20 лютого 2014 року, коли підрозділи урядових військ спеціального призначення та снайпери відкрили вогонь на ураження проти демонстрантів, які були озброєні саморобними дерев’яними щитами та битами. Це був один із найкривавіших днів Майдану – тоді загинуло 47 осіб.

За допомогою техніки фотограмметрії, методу, який використовують для створення тривимірних моделей із великої кількості фотографій, студія New Cave Media оцифрувала ділянку вулиці Інститутської завдовжки 350 метрів. По дорозі вони могли чути розповідь про цей день, роздивлятися фотографії та відео, записані тоді, і слухати спогади учасників Революції гідності, які там того дня втратили своїх побратимів.

Керівник проекту Aftermath VR: Euromaidan Олексій Фурман, який презентував проект у Празі, говорив про те, що завдяки такому «повному зануренню» в ці події українці можуть протистояти міфам, які посилено поширює російська пропаганда.

Ми хотіли розповісти нашу історію, бо ми всі були на Майдані, тим способом, який ми вважаємо, є майбутнім storytelling – за допомогою віртуальної реальності

«Після Майдану ми всі вчилися за кордоном, але повернулися в Україну, щоб тут заснувати студію New Cave Media. Ми хотіли розповісти нашу історію, бо ми всі були на Майдані, тим способом, який ми вважаємо, є майбутнім storytelling – за допомогою віртуальної реальності. Ми стали першою студією в Україні, яка використовує технологію 360°/VR для розповіді журналістських історій», – зазначає Олексій Фурман.

Проект – не є грою, наголошують його автори: «Це – документальна розповідь про те, що сталося на Інститутській, в якій ви, на самоті, через різні медіа дізнаєтеся про те, що ж там сталося».

Відомий чеський блогер Евжен Кукла, який вів репортаж прямо з кінотеатру, сказав, що мав дивне відчуття – з одного боку, він повністю відчував, що перенісся до Києва, з іншого боку, чув голос дружини, що стояла поруч, так, ніби вона була десь далеко.

Для багатьох українців, які живуть у Празі, це була можливість або знову побувати в Україні, у віртуальному вимірі, або ж побувати там вперше.

«Я не була на Майдані, я приїхала з Маріуполя, – говорить українська студентка в Празі, – але мені важливо було прийти сюди, бо це – наша історія».

На другий день презентація українського проекту відбулася і в стінах Карлового університету, де презентація відбулася на факультеті соціальних наук. На презентацію прийшли викладачі, студенти і докторанти кафедри російських та східноєвропейських досліджень.

А під кінець перебування у Празі молоді українські розробники завітали до учнів Української суботньої школи у Празі, де важливо було не лише розповісти про події в Україні, які вже зараз для цих дітей стали історією, але і показати, що українці після навчання за кордоном, можуть повернутися і застосувати себе в Україні.

Автори проекту, які об’єднали зусилля багатьох фотографів та операторів, які працювали в ці дні на Майдані, використовували і чимало кадрів, які зняли кореспонденти Радіо Свобода. Вони кажуть, що нині паралельно вестиметься робота в двох напрямках – проект презентуватимуть за кордоном в рамках української культурної дипломатії, та на різних кінофестивалях, а також над ним продовжать працювати в Києві. В технічному плані проект ще буде доповнюватися і вдосконалюватися, щоб стати частиною експозиції майбутнього музею Майдану.

Але унікальність цього проекту – в тому, що він буде доступний для всіх. «Будь-яка людина, яка має VR-окуляри, зможе подивитися його. Як ми сподіваємося, вже до кінця цього року», – розповідають розробники.

До Праги проект Aftermath VR: Euromaidan приїхав завдяки підтримці Української європейської ініціативи та посольства України в Чехії.