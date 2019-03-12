Унікальне явище природи: подвійна веселка осяяла Донецьк

Подвійна веселка трапляється нечасто – 11 березня це явище могли спостерігати жителі тимчасово непідконтрольного Україні Донецька. Після сильного дощу та грози над містом з'явилася велика веселка, до якої пізніше приєдналась ще одна, менш насичена.

Подвійну веселку бачили в багатьох районах міста та активно фотографували й виставляли в мережу.

Про свій подив, радощі та сподівання щодо незвичайного явища донеччани пишуть в соціальних мережах.

Для декого веселка стала справжнім дивом.

​Такою веселку побачило Радіо Донбас.Реалії:

Фотограф Євгенія Карпачова закарбувала подвійну веселку над стадіоном «Донбас Арена».

Інші донеччани сподіваються, що це хороший знак, який принесе добрі новини та мир.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:



(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам:Donbas_Redio@rferl.org)