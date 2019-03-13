В Славянске произошла стычка между охранниками будущего кандидата и местным активистом. А в Краматорске кричали «слава Донбассу» и чуть не подрались сторонники Порошенко и Тимошенко. Что еще интересного происходит во время предвыборной кампании в регионе, близком к фронту – как там рекламируют себя кандидаты, используют ли админресурс и встречаются ли с избирателями?

Составы комиссий утверждали в последний день. В работе комиссии 47-го избирательного округа чуть не произошло ЧП. Накануне глава комиссии Дарья Олещенко заявила, что система «Выборы» дала сбой, поэтому вопрос об утверждении составов участковых комиссий переносят на последний день.

В последний день система сработала, но без скандала не обошлось. Некоторым членам комиссии было непонятно, почему при одинаковом количестве поданных от участников президентской гонки кандидатур электронная система утвердила больше всего представителей от действующего президента. Для подсчетов просили объявить технический перерыв. Но перевыв не объявили, и состав участковых комиссий утвердили.

Серьезных нарушений пока нет

Серьезных нарушений, которые могли бы массово повлиять на подготовку к выборам, в Донецкой области пока нет. Об этом говорит Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети ОПОРА в Донецкой области. Хотя не все гладко.

«Чаще всего мы как раз встречаем нарушения правил агитации в разрезе неправильного оформления агитационных материалов… агитационные материалы без исходящих данных. То, что относится к нарушению правил

проведения агитации, – это размещение агитационных материалов в помещениях органов местного самоуправления. Мы фиксировали такие случаи в Александровском районе и в Константиновке» – сообщила Анастасия Прокопенко.

Если говорить о наглядной агитации, то в Славянске активнее всего рекламируют себя через борды или раздаточные материалы Порошенко, Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Тарута, Вилкул, Кошулинский, Бойко и Ляшко. В городе, кроме палаток кандидата Порошенко, очень сложно встретить других агитаторов. Вот только люди в палатке в центре города наотрез отказываются говорить с журналистами, ссылаясь на чей-то запрет:

– Радио Свобода.

– Мы не общаемся ни с каким радио.

Работа с избирателями

Чтобы поговорить с людьми, в Славянск или соседний Краматорск пока что приезжали немногие кандидаты.

Юрий Бойко проведал в Краматорске детский дом «Антошка» и заявил, что надо увеличить поддержку детей-сирот и детских домов семейного типа. Также Бойко навестил в больнице экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

Общался с жителями Славянска Сергей Тарута. Он представил план по достижению мира в регионе и программу развития страны.

На этой неделе запланировал поездку в Краматорск Руслан Кошулинский.

За несколько дней до регистрации кандидатом в Президенты в Славянске встречался с жителями Александр Вилкул. Эта встреча запомнилась скандалом и потасовкой.

Житель Славянска Сергей Лилеев поинтересовался, как это Вилкул может в один день и ездить по Донбассу, и голосовать в Верховной Раде. После этого активист отобрал микрофон у нардепа, завязалась потасовка с охранниками. Скандал закончился тем, что охранники Вилкула силой выгнали жителя Славянска из зала, где проходило собрание.

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«Берите деньги у всех, а голосуйте сердцем»

В первый день весны в Краматорске собрались на митинг сторонники Тимошенко и Порошенко. Поддержать партию «Батькивщина» пришли

жители города. А вот высказать поддержку Порошенко приехали на автобусе жители Родинского, Покровска, Славянска и Краматорска.

Вот что рассказали нам люди, которые выступали против действующего президента.

«Мы не требуем на сегодняшний день импичмента. Мы говорим о том, что мы в любой момент можем воспользоваться своим правом объявления импичмента президенту Порошенко… народу не все равно, народ знает свои права и имеет право на мирные сборы и выражение своих идей, мыслей и возражений», – сообщил Александр Толстогузов, доверенное лицо Юлии Тимошенко по 48-му избирательному округу.

Высказали свое мнение и сторонники Порошенко. Говорят, что приехали в Краматорск, когда узнали о митинге за импичмент.

«Мы хотим поддержать нашего президента, мы против того, что вот я вижу здесь надписи «импичмент Порошенко… а Президент, извините, за пять лет многое сделал для страны, как бы и что бы не говорили» – рассказала Виктория, жительница Родинского.

Во время митинга звучали призывы к честным выборам. Также говорили, что «если дают, то надо брать деньги от любого кандидата, а голосовать уже – как сердце прикажет».

В какой-то момент между людьми завязалась словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Со стороны поддерживающих Порошенко людей прозвучало:

«Слава Донбассу! Слава жителям Украины! Слава шахтерам!»

Вот как высказался об этой ситуации Александр Меланченко, глава областной организации партии «УКРОП».

«Все как в старые-добрые времена Януковича, когда была оппозиция, которая боролась против режима. И появлялись какие-то непонятные люди, которые почему-то поддерживали режим… тут мы уже кричим «слава Донбассу», все те же самые лозунги, которые были в «русскую весну» – говорит Меланченко.

Что говорят люди

Мы поговорил с жителями Славянска и выяснили, за кого они отдадут свой голос.

«Старуха решила за Зеленского… в «Квартале» нравится и «слуга народа» обещает» много», – говорит Александра Андреевна.

А вот Сергей поддерживает Кошулинского: «Только националисты могут спасти государство, побороть как внешнего врага, так и внутренних врагов. И они уже доказали это на фронте».

Жительница города Лидия Тимофеевна будет поддерживать Бойко: «Мне нравится его программа… чтобы мир был, чтобы пенсия была хорошая, и чтобы дружба была».

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Встречаются и люди, поддерживающие других кандидатов. Многие не пойдут на выборы, не определились с выбором или будут голосовать против всех. Они говорят, что во всех уже разочаровались и не верят, что охоть кто-то из кандидатов способен изменить жизнь к лучшему.

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