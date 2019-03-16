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Гитара из гранатомета, картины на ящиках из-под снарядов, игрушки из металла: всего более трехсот экспонатов представил 14 марта в Художественном музее Краматорска полицейский и творческая личность Павел Ротарь. Здесь несколько дней будет работать уникальный проект – «Военно-полевой арт».

Павел Ротарь – человек необычный. Он и сержант полиции полка специального назначения «Киев», и вице-президент ассоциации «Украина-Франция».

В мирной жизни организовывал фестивали, возил в Париж изделия с петриковской росписью. В армии не служил. Но воевать пошел добровольцем. Тогда и пришла идея нового арт-проекта. Увидел ящик из-под патронов и захотел его расписать «петриковкой».

С того времени экспозиция перевалила за 300 предметов: тут и гильзы, и гранатометы, и патроны, и ящики из-под боеприпасов.

«Видите, вот эти вот ящики, которые вы сейчас видите, позавчера мне привезли из Авдеевки. Они ехали на ротацию, менялись…»

«Военно-полевой арт», выставку предметов военного обихода, которые стали арт-объектами, Ротарь привез в Краматорск на несколько дней. Говорит, что гранатомет стал гитарой, а ящик из-под патронов – образцом декоративной росписи благодаря сотрудничеству с профессионалами со всей страны. Ротарь говорит, что у него рождается идея, а мастер воплощает ее в предмет искусства.

​Искусство сквозь слезы

На открытие арт-проекта пришли жители Краматорска. У них еще свежи в памяти обстрелы времен «русской весны». Когда мы просили поделиться впечатлениями, некоторые не могли сдержать слез.

Впечатления очень трогательные, сейчас реветь буду… Очень трогает это все, конечно

«Впечатления очень трогательные, сейчас реветь буду… Потому что война, потому что наши ребята гибнут. Очень трогает это все, конечно», – говорит Ольга.

А посетитель арт-проекта Игорь продолжает: «Вспоминаются события, которые и в Краматорске, в частности, происходили в 2014-15 годах. Ну и то, что сейчас происходит с нашими бойцами, тоже вызывает грусть. Хочется, чтобы все поскорее вернулись домой».

Война не вечна

По мнению организатора выставки Павла Ротаря, война – не вечна, а примирить людей сможет культура.

«Сопритяжение, какие-то контакты, они же через что будут в первую очередь? Через культуру и искусство. Я думаю, что мастера будут такими вот выставками приезжать. Мы туда, они сюда. Должен же дальше диалог быть, правильно? Мы же не будем в состоянии этом вечно. Оно же должно каким-то образом решиться. Какая-то культурная экспансия должна быть», – уверен Ротарь.

Посетила выставку и Ирина Бабий. Она с прямо Майдана добровольно поехала воевать. Теперь три ее произведения стали участниками арт-проекта. Говорит, такое творчество помогает военным.

«Два года тому назад я была на творческой реабилитации. А со мной вместе были парни, которые и в плену были, не случайные. Когда они брали кисть в руки, они сначала, как дети, не хотели этого делать. Они не верили, что у них что-то получится, и не понимали, зачем. Но с каждым мазочком видно было, что человек меняется. И глаза шире, и волосы шевелились. Они сами не понимали того, насколько этот процесс творения меняет внутреннее состояние».

После Краматорска «Военно-полевой арт» побывает в Константиновке, Северодонецке и Лисичанске. Организаторы арт-проекта не прочь показать уникальную экспозицию в странах, переживших или переживающих военные конфликты, например, в Грузии или Ираке. Но необходимо собрать деньги на такое культурное путешествие.

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