Бойовики здійснили обстріли поблизу Золотого-4 і Новолуганського – штаб ООС

Бойовики російських гібридних сил 24 березня обстріляли із 82 мм мінометів позиції Об'єднаних сил поблизу Золотого-4 та Новолуганського. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у вечірньому зведенні станом на 18:00.

«Станом на 18:00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 застосовано міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, втрат серед українських військовослужбовців немає.

«Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – додали в прес-центрі штабу ООС.

Натомість в угруповання «ЛНР», що діє на окупованій частині Луганщини, нічого не повідомляють щодо бойових дій в районі Золотого-4. Але дещо раніше вони заявили про нібито ранковий обстріл з боку ЗСУ в районі Золотого-5. В іншому ж угрупованні – «ДНР» – наразі взагалі не повідомляли про бойові дії 24 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.