Оксана Забужко: «Не варто сприймати підсумки першого туру виборів як вирішальні» (огляд преси)

Українцям не варто сприймати підсумки першого туру виборів як вирішальні. Адже є великий шанс, що у другому турі ситуація кардинально зміниться, цитує письменницю Оксану Забужко газета «Україна молода». Літераторка визнала, що на першому етапі боротьби за своє майбутнє українці надали перевагу телевізору перед холодильником. При цьому висловила впевненість у тому, що, незважаючи ні на що, повзучій окупації не вдалося повністю розкласти український народ до стану «біомаси». А «відсоток заражених», хоч і загрозливо високий, однак сумісний iз життєвими показниками, зазначає Забужко.

Поки невідомо чи відбудуться дебати, хоча Суспільний мовник уже заявив, що вони готові і обов’язково запросять кандидатів. Утім, активні заочні і очні дебати між прихильниками різних кандидатів (тепер двох), не припиняються уже кілька місяців. Останнім часом навіть з’являються дописи про те, що слід знизити градус протистояння і не переходити на образи. З усього видно, що виборцям не вистачає аргументованої дискусії. Виходячи з цього, редакція газети «День» пропонує увазі аналіз двох експертів, які будуть голосувати за Зеленського та Порошенка. Це, як наголошує видання, не рекламні тексти, а спроба почути і зрозуміти аргументацію тих, хто визначився із вибором у другому турі.

Так, політолог Вікторія Нагорна у статті «Чому третина виборців віддала перевагу Володимиру Зеленському?» наголошує, що голосування є оцінкою чинної влади і політичного курсу. Адже в Україні відсутні реальні механізми для регулярного політичного контролю за владою, лише 1 раз на 5 років виборці мають можливість поставити остаточний залік/незалік і показати політикам на двері. Суспільство втомилося від маятників зміни політиків із однієї колоди, наголошує політолог. Не маючи іншого шляху продемонструвати владі й політикам свій протест та свої вимоги щодо змін – суспільство вирішило дати красномову відповідь не лише чинному президенту, а й усьому політичному класу – й обрати антисистемного кандидата.

В інший публікації «Дня», що має заголовок «Чому Петро Порошенко» дописувачка Лариса Волошина наголошує, що другий тур президентських виборів – це той час морального вибору, коли не можна дозволити собі своєю бездіяльністю посприяти обранню малоросійського кандидата. За кілька тижнів українці обиратимуть собі не лідера, а майбутнє – України або Малоросії. Враховуючи, що наступний парламент може бути строкатим та більш проросійським – президент, який має право накладання вето, розпуску парламенту стає чи не єдиною особою, яка зможе зупинити капітуляцію. Тому авторка статті обирає Порошенка. Він, на її думку, той, хто не піде на замирення з агресором за рахунок українських національних інтересів.

Дописувач газети «Україна молода» у статті «Знову «братське» ярмо?» називає причини – чому комік на кшталт Зеленського не повинен бути президентом України. По-перше, українці обиратимуть не тільки президента, а й головнокомандувача, який виконуватиме свої повноваження в період війни. Ним має бути людина, яку поважають в армії та в суспільстві і яка здатна успішно вести переговори про надання підтримки з країнами Заходу та стримувати російську агресію. Такою людиною не може бути комік без будь-якого досвіду в політиці чи міжнародних відносинах. Також, обрання коміка наступним президентом стане для Москви підтвердженням її погляду на Україну як на «фейкову» державу. Витоки російської збройної агресії проти України слід шукати в національній ідентичності, адже росіяни вважають Україну штучною й неспроможною державою, а українців – відгалуженням «русского народа».

Валютні коливання, які українці спостерігають зараз в обмінниках, не пов’язані з виборами, наголошує дописувач газети «День», голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин. Він зазначає, що протягом найближчих кількох місяців не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України. По-перше, продовжиться експорт сільгосппродукції врожаю минулого року, який був рекордним. По-друге, починається сезонне підвищення попиту на продукцію і напівфабрикати з чорних металів – вони є другою після сільгосптоварів статтею українського експорту. Відтак, приплив валюти від експортного прибутку протягом весни прогнозується непоганий. По-третє, закупівлі природного газу навесні традиційно знижуються, що відповідним чином зменшує попит на іноземну валюту. Про це йдеться в статті «Що буде з курсом гривні?»