Вибори та економіка: чого чекати цього року (світова преса)

Чи дадуть вибори українській економіці поштовх, якого вона потребує? На це питання відповідає дослідник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд. Видання Politico пише про те, що посол США в ЄС розкритикував Європейську комісію через те, що вони не зупиняють будівництво «Північного потоку-2». В статті на сайті Human Rights Watch йдеться про складнощі, з якими стикаються мільйони людей, які подорожують з та на непідконтрольні українському уряду території на сході України.

Чи дадуть вибори українській економіці поштовх, якого вона потребує? На це питання відповідає провідний дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

Між двома турами президентських виборів у Києві – спокій. Драма зосереджена на просторах інтернету, де два ключові кандидати вступили у відео-дуель. Саме час поговорити про українську економіку, переконаний авторитетний дослідник.

«Фінансові ринки щасливі. Гривня зміцнилася на 3 відсотки щодо долара США через тиждень після першого туру президентських виборів. Дохідність суверенних єврооблігацій впала до 7-8 відсотків, а пару місяців тому становила 9-10 відсотків. Фінансовий ринок тонкий, але він розумний і добре обізнаний», – йдеться у статті.

Президентські вибори 31 березня були найбільш вільними і справедливими виборами в історії України, зазначає Ослунд. Голосування проти корупції також було голосуванням проти усталеного істеблішменту – молоді та бідні об’єдналися проти старих еліт.

Автор розмірковує над основними проблемами економіки, в тому числі з відсутністю реальних прав власності.

Три найважливіші реформи, необхідні для встановлення права власності, полягають у тому, щоб скасувати невдалі реформи прокуратури та судів і зняти всі економічні функції з компетенції СБУ. Це – ключові вимоги Олександра Данилюка – одного з ключових радників кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Автор ставить питання: що буде відбуватися з економікою цього року? «Напевно, не багато. Чотирнадцятимісячна угода України з МВФ має тримати макроекономіку на плаву, хоча державні та зовнішні фінанси досить щільні, що не допустить будь-які небезпечні експерименти», – мовиться у статті.

Якщо Зеленський стане президентом, він мало що зможе зробити для економіки до того, як, можливо, створить свою фракцію на парламентських виборах. А це – у жовтні.

І лише у грудні, коли буде нова коаліція, можна вже очікувати реформ, переконаний автор.

Посол США при Євросоюзі Ґордон Сондланд 11 квітня розкритикував Європейську комісію через те, що вона не робить більшого для того, аби припинити будівництво газопроводу «Північного потоку-2». Про це повідомляє видання Politico.

Цей проект російського «Газпрому» має на меті постачати російський газ до Німеччини, оминаючи Україну.

Комісія намагається врегулювати роботу спірного проекту «Газпрому» через внесення змін до газових правил ЄС. Але водночас стверджує, що не може зупинити його будівництво. Причина в тому, що реалізація проекту ніяк не порушує правил ЄС, мовиться у статті.

На думку Сонланда використання аргументу верховенства права є «дуже зручним виправданням для того, щоб полегшити насамперед бажання Німеччини отримати дешеву енергію звідки б вона не прийшла».

Сонланда також запитали про те, чи можна очікувати санкцій щодо «Північного потоку-2», на що він відповів, що це – інструмент в арсеналі президента. Проте завжди є така можливість, повідомив посол.

Дослідниця Лаура Міллс у статті на сайті правозахисної організації Human Rights Watch пише про складнощі, з якими зіштовхуються мільйони людей, які подорожують з та на непідконтрольні українському уряду території на сході України.

28 березня Україна скасувала термін дії електронних перепусток, які дозволяють цивільним особам подорожувати між підконтрольною урядові територією та теренами, які контролюють збройні проросійські угруповання на сході України, нагадує автор.

Цей крок невеликий, але він дуже важливий для спрощення життя для приблизно одного мільйона людей, які щомісяця перетинають лінію розмежування, яка розділяє конфліктуючі сторони.

«Незалежні організації говорять, що цивільні особи, які не живуть у підконтрольних уряду районах східної України, продовжують стикатися з істотними бюрократичними перешкодами, в отриманні своїх перепусток, і багато кому складно отримувати пенсії або інші пільги.

Близько половини тих, хто перетинає лінію кожен місяць, – це люди похилого віку, які проживають у районах Донецької та Луганської областей, підконтрольних збройним угрупованням, які підтримує Росія. Україна вимагає, щоб вони подорожували особисто, щоб отримати пенсії з підконтрольних уряду районів», – йдеться у статті.

Мільйонам українців, які щороку перетинають лінію розмежування щоб побачити родичів, перевірити майно або отримати пенсії, нові перепустки допоможуть уникнути непотрібного, обтяжливого і часто дорогого бюрократичного лабіринту. Але уряду ще багато чого треба зробити, щоб зробити пенсії більш доступними для цивільних осіб по той бік лінії фронту, вважає автор.