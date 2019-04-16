Ірина Сєрова: найстрашніше, що досі не відомо, хто стоїть за Зеленським (огляд преси)

Розмову про виборчі баталії – кандидатів, виборців, стратегій та як може розвиватися ситуація далі – аналізує політичний консультант газети «День» Ірина Сєрова. Вона переконана, що інформаційно можна вбити репутацію будь-якої людини, політика, компанії, взагалі можна вбити націю і країну. І наголошує, що кандидати повинні озвучити конкретні прізвища, які будуть в їхніх командах. Це питання важливе і для Порошенка з його проблемами в кадровій політиці, і, тим паче, для Зеленського, команда якого намагається створити за кандидатом кілька ешелонів із начебто експертів та консультантів. Це старий спосіб наповнити порожню оболонку якимись смислами. Адже у Зеленського зі смислами великі проблеми. Він – tabula rasa, і це найстрашніше, бо незрозуміло, хто стоїть за ним насправді, невідома його команда. Одне зрозуміло напевне – в оточенні Зеленського абсолютна більшість – це реваншисти. І не обов’язково всі вони з команди Януковича. Ці реваншисти можуть бути з різних кланів і з різних періодів української незалежності. Але більшість були при владі, очолювали певні «потоки» і хочуть знову повернутися. А ще небезпека в тому, і це найстрашніше, що може відбутися підміна понять. Хотіли нові обличчя? Отримайте. Як наслідок, може відбутися девальвація нових облич, тому що в очах суспільства вони виявляться абсолютно некомпетентними.

Важко уявити, яким може бути президенство Володимира Зеленського. Однак, як зазначає дописувач «Газети по-українськи» Анатолій Марциновський, за будь-яких рішень і планів можливому майбутньому переможцеві слід мати на увазі кілька важливих уроків. Перший – від Януковича, який намагався розвернути Україну до Росії, і тому змушений був туди втікати. Зрозуміло, що на відміну від 2013-го зараз не стоїть питання відмови від асоціації з Євросоюзом чи входження до якихось проросійських інтеграційних об’єднань. Однак можуть бути інші, опосередковані варіанти повернення під Росію. Найзагрозливіший – плани Кремля зі створення на окупованих територіях якогось автономного «троянського коня», який допоміг би приборкати Україну. Інша потенційна небезпека для Зеленського – підігрування Росії в гуманітарній політиці, зокрема в питаннях мови та церкви. Це було би нерозважливо, навіть якщо нового президента оберуть значною мірою завдяки голосам півдня та сходу, зазначає автор статті. Другий урок – від президента Порошенка. Важливо розуміти, що навіть певні успіхи в гуманітарній та економічній сферах нездатні перекреслити негатив від невиконаних обіцянок, неефективного врядування. Є ще один, третій урок можливому майбутньому переможцю від обох попередників: триматися якнайдалі від Віктора Медведчука і його людей. Бо це персонаж, який, на думку дописувача, веде до катастрофи чи поразки всіх, кому береться допомагати. Докладніше йдеться в статті «Три уроки Зеленському від Януковича і Порошенка».

Якби не АТО, Україна могла б втратити Маріуполь, частково Харківську, Дніпропетровську, Херсонську та Запорізьку області, – стверджує в «Газеті по-українськи» військовий експерт Олексій Арестович. Він вважає, що у росіян були непогані шанси на захоплення. За ці роки Україна відродила армію з непритомного стану. Зупинила агресію, відвоювала велику кількість територій. Однак, українці сьогодні поділені на касти. Одна, яка там воювала й опинилася безпосередньо в зоні бойових дій, розуміє, що таке війна і які її наслідки. А друга живе так, як і жила, рахує ціни та комунальні тарифи. Експерт наголошує, що для людей з малими доходами комунальні тарифи проблема. Але війна –старша масть, криє всі проблеми. Якщо її програти, ці проблеми вирішуватимуть Путін і Кадиров. І це навряд чи комусь сподобається. Одна з головних проблем президента Петра Порошенка – це провалена стратегічна комунікація з власним народом. За п’ять років випустили лише одну книжку «Інформаційні операції Росії проти України». Тепер 82 відсотки українців вважають, що проблема країни, що воює – це корупція.

Нова європейська газова директива має намір зруйнувати монопольне становище росіян – і дає шанс для ширшого, ніж зараз, використання української ГТС, стверджує газета «Україна молода». Видання інформує, що рада Євросоюзу остаточно ухвалила зміни у європейську газову директиву, які раніше вже підтримали Єврокомісія та Європарламент. Запрацювати новий документ мусить через 20 днів після його опублікування в «Офіційному журналі» Євросоюзу. Упродовж дев’яти місяців держави-члени будуть змушені адаптувати своє законодавство до нових європейських вимог. Утiм, найбільш постраждалим у цій ситуації, як прогнозують експерти, опиниться російський «Газпром». А виграти зможе Україна та її газотранспортна система. Звичайно, якщо росіяни не придумають хитрий план у відповідь, який може знівелювати європейські потуги. На цьому наголошується в статті «Як розчленувати «Газпром».