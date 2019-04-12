ЦВК визначила час для проведення передвиборної агітації Порошенка й Зеленського на «Суспільному»

Центральна виборча комісія визначила, коли кандидати в президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський зможуть здійснювати передвиборну агітацію на каналі «UA: Перший», загальнонаціональному каналі Суспільного мовлення, а також на Суспільному радіо.

«Ефірний час кандидатам на пост Президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському Володимиру Олександровичу – з 20.00 до 20.30, Порошенку Петрові Олексійовичу – з 20.51 до 21.21. А на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському Володимиру Олександровичу – з 19.00 до 19.30, Порошенку Петрові Олексійовичу – з 20.00 до 20.30», – повідомили в ЦВК.

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У комісії зазначили, що час визначений з урахуванням пропозицій Суспільного мовника.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не змінюватиме правила проведення дебатів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.