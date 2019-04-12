Зеленський кинув трубку в обличчя чинному президенту – Тимошенко про ефір на «1+1»

Лідер партії «Батьківщина», політик, яка посіла третє місце у першому турі виборів президента України Юлія Тимошенко, заявила про неповагу до статусу посади президента під час телеефіру між кандидатами, що пройшли до другого туру виборів – шоуменом Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.

«Коли я дивилася на останні хвилини цього діалогу, і коли Володимир Зеленський кинув трубку практично майже в обличчя діючому президенту, і я побачила, який це стрес для президента, і що, знаючи його проблеми зі здоров’ям у нього просто пересохло в горлі, й він просто не міг далі говорити, треба просто вміти бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води», – сказала Тимошенко у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Вона звернулася до Володимира Зеленського з проханням не влаштовувати бої довкола посади, за яку він бореться.

«Якшо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу», – сказала лідерка «Батьківщини».

Вона також попросила чинного главу держави Петра Порошенка «тримати президентську планку».

«Знаю, що частина людей в Україні вірить в те, що ви зробили частину добрих справ для нашої держави. І тому в цей тяжкий для вас час я просто раджу вам не ставати частиною чужого шоу – тримати президентську планку», – заявила Тимошенко.

Ввечері 11 квітня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко прибув на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського. Пізніше той долучився до ефіру телефоном, але після нетривалої суперечки на тему дебатів зв’язок із ним обірвався – з технічних причин або з ініціативи самого Зеленського.

Незабаром після цього ефіру генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко «увірвався в ефір без запрошення», і тому телеканал через це та інші факти позиватиметься на нього до суду. У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання Ткаченка ще не коментували.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.