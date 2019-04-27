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27 Квітень 2019, Київ 10:17
Новини | Події

Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Двох військових поранено минулої доби

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Минулої доби, 27 квітня, бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню, дев’ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – розповіли у штабі.

Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. За даними розвідки, 26 квітня двох окупантів було знищено, чотирьох – поранено. Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили вантажівку окупантів», – мовиться в повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, втрат у лавах СЗУ немає.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито 12 обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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