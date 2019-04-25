На Донбасі затримали диверсанта – штаб ООС

На Донбасі затримали диверсанта підтримуваних Росією бойовиків, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«24 квітня, близько опівдня, у районі відповідальності окремої механізованої бригади, яка виконує завдання в складі оперативно-тактичного угруповання «Схід», військовослужбовці Об'єднаних сил затримали ще одного бойовика 100-ї окремої мотострілецької бригади збройних формувань Російської Федерації», – заявили в штабі.

Українські військові розповіли, що затриманий – мешканець Донецька на ім’я «Сергій Д.», 1977 року народження. За даними ООС, він воював на боці бойовиків з 2016 року.

«Під час допиту бойовика було встановлено, що затриманий намагався проникнути в тил українських військ в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах. Зокрема, бойовик збирав розвідувальну інформацію щодо місцярозташування складів з боєприпасами Збройних сил України, системи їх захисту та охорони», – розповіли в штабі ООС.

Підтримувані Росією бойовики наразі не коментували це повідомлення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.