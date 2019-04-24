З початку доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 24 квітня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонену Мінськими угодами озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

Втрат серед українських військових, за даними ЗСУ, немає.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.