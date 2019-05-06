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Самые сильные, самые быстрые и самые точные спортсмены. Так коротко можно охарактеризовать победы спортсменов из Луганской и Донецкой областей этими выходными. Радио Донбасс.Реалии собрало самые яркие из них.

Краматорский спортсмен Алексей Бычков на чемпионате Европы по пауэрлифтингу стал самым сильным в весовой категории до 120 кг среди мужчин. 412,5 кг в приседании, 320 кг в жиме и тяга 397,5 кг, что в сумме дало 1130 кг – и это новый мировой рекорд.

Ученик Алексея Бычкова, Даниил Ковалев стал серебрянным призером среди юниоров. Сумма его выступления в троеборстве – 1030 кг, а кроме того, Даниил установил мировой юниорский рекорд в жиме лежа – 307,5 кг. Руслана Краснова из Мариуполя завоевала «серебро» среди юниорок в весе до 72 кг, а Дарья Русаненко из Дружковки стала победительницей в этой весовой категории.

Кубок Европы по скалолазанию, который сейчас проходит в австрийском Инсбруке, принес «золото» для украинской команды. Спортсмен из Донецкой области Даниил Болдырев в финале дистанции «скорость» оказался быстрее россиянина Льва Рудацкого и показал результат 6,04 секунды.

Игрок донецкого хоккейного клуба «Донбасс» и нападающий сборной Украины Виталий Лялька попал в список лучших снайперов чемпионата мира в Дивизионе IB, который закончился в эстонском Таллине. За пять игр Лялька записал в свой актив шесть шайб и один ассист, что позволило набрать семь очков за турнир и принесло показатель игрока «+3». Первое место по количеству заброшенных шайб украинец разделил с польскими хоккеистами Дамианом Капицей и Филипом Коморски.

Донецкий «Шахтер» стал еще ближе к чемпионству в украинской футбольной Премьер-лиге. В матче против «Львова» «горняки» забили пять мячей и оставили свои ворота сухими. «Мариуполь» с минимальными счетом обошел луганскую «Зарю» – 1:0 – и сократил расстояние с подопечными Юрия Вернидуба в турнирной таблице. А донецкий «Олимпик» расписал мировую с полтавской «Ворсклой» – 1:1.

По результатам 27 туров «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу. В активе «горняков» 70 очков, далее киевское «Динамо» и «Александрия», на четвертом месте луганская «Заря» с 38 очками, следом «Мариуполь» – 36! Донецкий «Олимпик» на 9-м месте.

В европейских футбольных лигах уже известны первые чемпионы, и в этих клубах есть бывшие игроки луганских и донецких команд.

Братиславский «Слован» досрочно оформил чемпионство в Словакии. За клуб играет бывший футболист «Мариуполя» (тогда еще «Ильичевца») и луганской «Зари» – Артем Сухоцкий. На его счету 23 матча, 1 гол и 4 результативные передачи.

«Ференцварош» из Будапешта уже радуется золотым наградам чемпионата Венгрии. В составе команды бывшие игроки луганской «Зари» Иван Петряк и Игорь Харатин. Петряк защищал еще и цвета донецкого «Шахтера», он же стал одним из лидеров венгерской команды, забив 6 голов и отдав 11 голевых передач. Правда, по информации СМИ, Петряк покидает «Ференцварош», так как вел переговоры о переходе с главными соперниками – МОЛ Види.

Также в ближайщее время свое чемпионство в национальном турнире могут оформить бельгийский «Генк», в котором играет Руслан Малиновский, и «Зенит» (Санкт-Петербург), в цветах которого выступает Ярослав Ракицкий.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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