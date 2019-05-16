Андрей Захарченко

Людмила Огерчук

Людмила Огерчук

Сегодня, 16 мая 2019 года, в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликовали текст закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». То есть новый языковой закон - уже в правовом поле, но реально большинство его норм вступит в силу через 2 месяца, а некоторые – через несколько лет. Ведь это закон с отложенным действием. Так что же это – принудительная украинизация или цивилизованные гарантии для любого государственного языка? Радио Донбасс.Реалии коротко объясняет - о чем же этот закон.

Андрей Захарченко, Людмила Огерчук, Сергей Горбатенко, Донбасс Реалии

(Друкуємо мовою оригіналу)

Знают ли жители Донбасса, как изменит их жизнь новый языковой закон? С этим вопросом мы вышли на улицы Славянска. Вот что говорят люди:

- Теперь мы обязаны на мероприятиях, на официальных выступлениях, говорить только на государственном языке. У нас же не работает запрет на то, что нельзя говорить на русском языке. Официально – мы должны выступить и высказаться на украинском языке. А внутри дома, среди друзей мы можем говорить свободно на русском языке. И это не ущемление самого русского языка. А это дает право людям, которые свободно говорят на украинском языке, и хотят на нем говорить, право на жизнь самого украинского языка.

– У меня отец допустим грузин был, дедушка по национальности немец. Я считаю, что я по-русски скажу, мой любимый язык – русский. Украинский я не очень сильно понимаю. И чтобы меня заставить… Я считаю, что это, как говорится, беспредел.

– Нужно говорить на украинском языке, а на вражеском – нельзя. – Что вы имеете ввиду? На каком нельзя? – На русском языке.

– Закрепили украинский язык как государственный, органы государственной власти должны общаться и издавать документы на украинском языке, также по просьбе граждан учреждения массового обслуживания населения должны обслуживать население на украинском языке.

– Если так в точности, как они предлагают, полностью и везде общение (на украинском – ред.) – отрицательно отношусь. Потому что мы – суржик. У нас здесь русский и украинский. Поэтому против чистой украинизации я возражаю. А если все будет по уму, тогда…. Столько всего непонятного. Поживем – увидим.

– Я знаю, что все бумаги, все официальные каналы, радио, – должно на украинском. В принципе, для меня это особой проблемой не будет.

– Должен быть государственный язык. Но в то же время не должны притеснять другие языки. Это самое важное для единства.

Что нового в новом законе

Что же на самом деле написали народные депутаты в новом законе? Во-первых, украинский язык назвали единственным государственным. Обязанностью каждого гражданина Украины определили владение государственным языком. А разговоры о запретах – страшилки. Закон не вмешивается в вашу личную жизнь: нет запрета говорить на каком-либо другом языке, в том числе и на русском. Также не запрещено молиться или совершать любые религиозные обряды на русском или других языках. Зато обязали пользоваться украинским как государственным органы государственной власти и местного самоуправления. Также в законе предусмотрели экзамен на уровень владения государственным языком для тех, кто хочет получить украинское гражданство.

Язык образования – украинский, но коренные народы и национальные меньшинства оставляют за собой право на дошкольное и начальное образование на родном языке наряду с государственным. Родной язык они могут изучать и в дальнейшем как отдельную дисциплину.

Использовать языки коренных народов и национальных меньшинств можно и в театральных спектаклях, концертах, выставках и других культурных мероприятиях, а также на телевидении и в печатных СМИ;

Если у Вас раньше не было возможности изучить украинский язык, вы сможете посетить бесплатные курсы для взрослых, благодаря которым свободно овладеете им.

В учебных заведениях одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках.

Во время конференций, семинаров, тренингов использование другого языка возможно, но если хотя бы один участник мероприятия потребует перевода – его нужно предоставить.

В любом заведении (например, кафе, магазин, больница, банк) персонал будет общаться с вами на украинском, но по вашей просьбе могут обслужить на удобном языке.

Указатели, вывески, сообщения, надписи – любая публичная информация на улицах размещается на государственном языке.

Также в Украине появится новая должность – Уполномоченный по защите государственного языка. Он будет защищать права граждан на получение информации и услуг на украинском языке.

Какое наказание придумали для нарушителей этого закона? В Кодекс про административные правонарушения внесут изменения. Таким образом, минимальный штраф будет 1700 гривен, а максимальный (за повторное нарушение) – 11900 гривен.

Также законодатели написали, что до завершения временной оккупации территорий Украины закон предусматривает содействие изучению украинского языка гражданами, которые живут на этих территориях. Вот только как при российской оккупации помочь изучать украинский, пока неясно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук https://www.facebook.com/donbassrealii/ чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).