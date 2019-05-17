Прощавай, школо: скільки коштує випускний 2019

Інна Вашуленко

Випускний – одне з небагатьох свят у житті, яке з нетерпінням чекають і школярі, і батьки, і вчителі. Тому українські школи звикли святкувати цей день «на широку ногу». В 2019 році навчальні заклади мають право самостійно визначати день випускного – з 24 травня до 22 червня. Як і де святкувати – залежить від самих школярів та батьків. Цьогорічні тенденції святкування не значно відрізняються від попередніх років. Та чи залишилися минулорічними ціни?! Ми на Радіо Свобода детально вивчили, на що, скільки та де витрачають кошти випускники та їхні батьки напередодні дня Х.

Вбрання – основний об’єкт витрат

Відомо, що на зовнішній вигляд завжди витрачалося найбільше коштів. Кожна дівчина мріє про розкішну вечірню сукню, професійний макіяж та зачіску в салоні. А хлопці декілька місяців активно шукають стильні костюми і взуття під своє вбрання. Проте яку суму в результаті зажадає така мода?

Для дівчат головною покупкою є сукня. В селах та маленьких містах на неї витрачають 3-5 тисяч гривень – це місячна зарплата одного з батьків. В Києві та інших обласних центрах випускниці діляться на дві групи. Перші купують сукні в брендових салонах чи шиють на замовлення. Ціна на таке вбрання становить 20+ тисяч гривень. Друга група купує плаття з середньостатистичними цінами великих міст – 8-15 тисяч гривень. Дедалі частіше дівчата відмовляються за шалені гроші купувати «одноразове» вбрання і беруть сукні в оренду на 1-2 дні. Вартість її залежить від вартості сукні, але середньостатистична оренда в салоні коштує 2-4 тисячі гривень. Бронювати оренду дівчатам довелося ще з січня, оскільки цьогоріч ажіотаж на оренду перевищив очікування.

Окрім цього, купують також прикраси та взуття. В селах на це витрачають близько 1 тисячі гривень, у великих містах брендове або шкіряне взуття коштує 3-7 тисяч гривень, а на прикраси може піти близько 2 тисяч гривень.

Послуги салонів краси – це окрема історія. В провінції на зачіску, макіяж та манікюр витрачають 1,5-2 тисячі гривень. У великих містах України ціни починаються від 3 тисяч гривень, залежно від салону.

Щодо хлопців, то тут ціни демократичніші. В селах та маленьких містах вдягнутися (костюм, сорочка, краватка) можна на 2-3 тисячі гривень, взуття та аксесуари придбати на 1-1,5 тисячі гривень. У великих містах випускники купують вбрання дорожче: одяг – 6-8 тисяч гривень, взуття та аксесуари – 3-4 тисячі гривень. В брендових магазинах одяг за 12+ тисяч гривень, а взуття – близько 6 тисяч гривень. Проте хлопці також часто звертаються до оренди костюмів, яка їм обходиться в середньому 2-3 тисячі гривень. Щодо послуг салонів краси, то парубки бронюють місця для зачісок. Останніми роками ця тенденція поширилась і на маленькі міста. Хлопці віддають за стрижку та укладку волосся 200-300 гривень в периферії, 500-700 гривень у великих містах. Іноді хлопці також роблять макіяж (тонування шкіри, контуринг), за який платять 600-1000 гривень. Самі хлопці не зізнаються, та салони краси розповіли, що дедалі частіше випускники хочуть виглядати не гірше випускниць, а почервоніння та синці під очима їм у цьому заважають.

Тож, щоб вдягнутися в селі дівчина має заплатити в середньому 7 тисяч гривень, а хлопець – 5 тисяч гривень. У Києві та великих містах України зовнішній вигляд випускниці коштує 15 тисяч гривень, а випускника – 12 тисяч гривень. Як вам сума? Ось чому до оренди звертаються все більше випускників, адже один вечір та декілька світлин не коштують таких грошей. Проте є й такі, що жартують: «Випускний – не весілля – він точно лише раз у житті!», і продовжують залишати цифри з чотирма нулями в модних салонах.

Бенкет

Випускний в кафе, ресторані чи заміському комплексі вже нікого не дивує. Десятки років поспіль в Україні складалася традиція святкувати цей день за розкішним багатим столом з різноманітними стравами, напоями, гуляннями. Досі ця традиція зберігається. На який бенкет розраховують випускники цього року і скільки батькам доведеться заплатити за випускний вечір своєї дитини?

Перша група випускників – це ті, хто організовує такі гуляння з максимальною економією. Стіл в приміщенні школи, музика на шкільному програвачі, декорації з попереднього шкільного свята. Всі страви ця частка випускників готує вдома або замовляє в кафе на доставку. Таке святкування обирають маленькі села, де немає закладів харчування, а до районного центру далеко. Звісно, це найекономніший варіант. Він коштуватиме в середньому 1 тисячу гривень з родини.

Друга група випускників – села та невеликі міста. Там зазвичай обирають місцем святкування кафе. Окрім їжі та напоїв є ще розважальна частина вечору (тамада, подарунки, музиканти, феєрверк, декорації тощо). Все це входить в загальну суму банкету. Ця група намагається заощаджувати на деталях, проте на кінцевий результат ці заощадження не значно впливають. Ця група платить в середньому 2-3 тисячі гривень з родини (за умови, що в кафе піде випускник + 2 батьків).

Третя група – великі міста та обласні центри. Зрозуміло, чим більше місто – тим вищі ціни. Тому оплата за бенкет тут в рази вища. До того ж, такі випускники не хочуть економити на враженнях і часто замовляють додаткові розважальні елементи (шоу з вогнем, зірка естради, фотозони, candy bar, бармен шоу тощо). Ті, хто не економлять і замовляють ресторани чи заміські комплекси витрачають в середньому 10 тисяч гривень. Ті, хто намагаються заощаджувати і замовлять тільки необхідне – 7 тисяч гривень.

До речі, варто зазначити, що вчителі та запрошені гості за себе не платять. Їхні місця оплачують батьки, тому і сума може бути в рази вищою, ніж за одне місце.

З такими цінами батьки все частіше відмовляються від святкування випускного зі своїми дітьми. А самі випускники охоче наполягають відпочивати класом. Тому в столиці розповсюджується тенденція орендувати приміщення для випускників з караоке, відеоіграми та іншими розвагами, купувати напої та фуршет, адже це в рази дешевше, ніж традиційне святкування (в середньому – 1-2 тисячі гривень за 1 випускника), до того ж – підліткам так комфортніше.

Скільки коштують дрібниці

Здавалося б, вбрання і банкет – ось куди йдуть великі суми. Але є ще непомітні речі, за які доводиться віддавати тисячі. Хоча і без них не обійтися. Насамперед, це фотограф на весь вечір, який робить не тільки електронні фото, а ще й друкує випускні альбоми. Немало коштує відеооператор, який записує весь випускний вечір, монтує та записує на носій кожному з випускників. Різноманітні прикраси для святкової зали та школи, прощальні повітряні кульки, букети квітів для вчителів, запрошені артисти на свято, декорації, подарунки вчителям, транспорт до ресторану і т. д. – всі ці дрібниці коштують не дрібниці. В сільських школах на це все йде в середньому 1-2 тисячі гривень. У великих містах на «дрібниці» припадає 3-4 тисячі гривень з випускника.

Аеропорт замість ресторану

В Україні останніми роками поширюється тенденція не витрачати шалені гроші на сукні та напої, а вкласти ці кошти в корисне – в подорожі. Туристичні агентства поділилися оцінками цьогорічного ажіотажу на «випускний за кордоном» та розповіли, куди і за скільки готові помандрувати одинадцятикласники замість шампанського з фуршетом.

Такий вид випускного був популярний за кордоном давно, а в Україні з’явився нещодавно. Поки що до такого вдаються міські школи та ліцеї. Хоча школи в сільських місцевостях вже проявляють інтерес і звертаються за детальною інформацією до турагентств. Наважаться чи не наважаться – їхній вибір, проте часу залишилося зовсім мало.

Країнами-фаворитами серед випускників є Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, як один з найдешевших варіантів. Тиждень відпочинку там коштуватиме 6-8 тисяч гривень з урахуванням екскурсій. Випускники з більшим бюджетом обирають такі напрямки, як Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Греція, Нідерланди. Такий тижневий відпочинок коштує від 9 тисяч гривень і може сягати 50 тисяч гривень, залежно від умов проживання, перельоту, наявності екскурсій тощо. Але якщо підрахувати витрати столичної випускниці, яка не жалкує грошей на найдорожче вбрання та аксесуари, то Греція за 50 тисяч гривень може бути дешевшою, ніж сукня з салону на Хрещатику.

За кордоном поширений ще один варіант випускного. Діти разом з батьками та вчителями збирають кошти, які мали б витратити на вечірку і купують речі в дитячі будинки, ліки в центри лікування або просто віддають ці кошти на благодійність. Таким чином щороку вдається зробити безліч корисних справ. А їхня ціна – всього лише відмова від келиха шампанського у вечірній сукні. Тому перш ніж замовляти ресторан з делікатесами, сукню на замовлення і запонки з кристалами Swarovski – подумай, що краще: розкішний вечір «на широку ногу», тиждень незабутньої подорожі зі шкільними друзями чи хороша справа і + в карму. Вибір завжди за тобою.