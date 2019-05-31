Чи ставитиме Зеленський інтереси України на перше місце (світова преса)

Чи ставитиме новообраний президент України Володимир Зеленський інтереси України на перше місце? Над цим міркують в аналізі на сайті Atlantic Council. В публікації правозахисної організації Human Rights Watch пишуть про те, як російська влада в окупованому Криму намагається придушити голоси активістів. Про те, як Армія оборони Ізраїлю зміцнює єврейську ідентичність поїздкою до України, пишуть на сайті видання The Jerusalem Post.

Чи ставитиме новообраний президент України Володимир Зеленський інтереси України на перше місце? На це питання відповідає старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Даян Франсіс.

Зеленському варто дистанціюватися від нещодавніх заяв олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україні варто оголосити дефолт, вважає український бізнесмен пакистанського походження Мохаммед Захур. В коментарі для аналітичного центру він висловив переконання, що спростувань ідей Коломойського з боку членів команди Зеленського недостатньо – президент мусить самостійно заявити про це. Тому що бізнес-середовище та іноземні інвестори занепокоєні тим, що Коломойський повернувся в Україну і почав робити подібні заяви, мовиться у статті.

Щодо олігархів, Захур зауважив, що на його думку, вони «не збираються здаватися, поки когось з них не відправлять до в’язниці на довгий час», йдеться у статті. Олігархи прагнуть отримати більше місць на парламентських виборах.

Повертаються й політики часів колишнього президента України Віктора Януковича. І проросійські олігархи, і політики, такі як Дмитро Фірташ, Рінат Ахметов, Юрій Бойко та інші – кожен готується до того, щоб виграти більше місць на майбутніх парламентських виборах, переконаний бізнесмен Захур.

Ніхто також не задоволений призначенням Андрія Богдана на посаду голови адміністрації президента, пояснює Захур. Тут є конфлікт інтересів, адже Коломойський бореться з урядом, щоб повернути собі «ПриватБанк», і його адвокат – нині при владі, йдеться у статті.

Але якщо Зеленському вдасться довести, що він не маріонетка Коломойського, він може зробити багато чого хорошого, переконаний бізнесмен. Поки що опитування вказують на підтримку його партії у 40%, якщо він отримає ще 10%, він контролюватиме парламент.

«Український народ – це романтичні люди, тому вони перебувають у настрої романтики і зараз вони люблять Зеленського. Я думаю, що Юлія Тимошенко може стати наступним прем’єр-міністром, вона підтримує його в усьому, що він говорить… Але вона не була хорошим прем’єр-міністром. Але якщо вона змінилася, це інша справа», – сказав Захур.

В публікації правозахисної організації Human Rights Watch йдеться про те, як російська влада в окупованому Криму намагається придушити голоси активістів.

Російські силовики 30 травня затримали в окупованому Росією українському Криму двох кримськотатарських активісток – Лутфіє Зудієву в Джанкої та Муміне Салієву в Бахчисараї. Їхній активізм полягав в тому, щоби підтримати людей, яких заарештували або яких переслідують на політично мотивованих підставах, йдеться у статті. Вони допомагали організувати юридичну підтримку затриманим, надати фінансову та соціальну підтримку їхнім сім’ям тощо.

В організації «Кримська солідарність» вони – з найактивніших.

«Коли я цього місяця була у Криму, щоб подивитися на арешти кримських татар, Зудієва сказала мені, що вважає, що арешти мали на меті залякати і дискредитувати «Солідарність». Але арешти, за її словами, «не призвели до згортання нашої діяльності. Цілком навпаки», – розповідає автор статті.

«Кримські татари, мусульманська етнічна меншина, були об’єктами переслідувань з того часу, як Росія почала окупацію Криму у 2014 році. Влада Росії намагалися зобразити кримських татар, які виступають проти російської окупації, як «терористів» та «екстремістів», – йдеться у статті.

У березні російська влада заарештувала 23 кримських татар за кримінальним обвинуваченням у причетності до «Хізб-ут-Тахрір», 14 з яких – саме активісти «Солідарності». Принаймні ще три активісти «Солідарності» були заарештовані у 2018 році за аналогічними звинуваченнями і залишаються у в’язницях.

«Російська влада повинна відмовитися від звинувачень проти Зудієвої і Салієвої і припинити переслідування «Кримської солідарності», – закликають правозахисники.

«Армія оборони Ізраїлю зміцнює єврейську ідентичність поїздкою до України» – з таким заголовком виходить стаття на сайті ізраїльського видання The Jerusalem Post.

27 травня делегація Армії оборони Ізраїлю у складі 42 осіб відправилася на унікальну, за словами автора, подорож до України – держави як зі славетною, так і трагічною історією єврейського минулого, мовиться у статті.

Подорож тривалістю один тиждень – це частина проекту MAHUT, метою якого є підсилення єврейської та ізраїльської ідентичності командувачів Армії оборони Ізраїлю та підвищення їхньої мотивації для продовження «значимої служби», – пише автор.

Ще одна мета проекту – посилити зв’язок між командувачами ізраїльської армії та євреями.

«Зокрема, проект має на меті розкрити майбутньому керівництву АОІ історію та культурну спадщину російськомовного єврейства та познайомити з сучасним життям російськомовних єврейських громад в діаспорі», – йдеться у статті.

Делегація під час подорожі відвідає місця, які стали віхою єврейської історії, вшанують пам’ять жертв Голокосту, а також зустрінуться з єврейськими громадами у різних частинах України.