Зеленський – продукт нової, креативної економіки. Що це дає Україні? (світова преса)

Україна має перейти з пост-радянського типу економіки до економіки знань, пояснюють в американському аналітичному центрі Atlantic Council. В статті британського видання The Conversation наголошують: велика еміграція української робочої сили за кордон є катастрофою. Про прихильність Німеччини і Франції до України йдеться у статті на сайті німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle.

Перехід від пост-радянського типу економіки до економіки знань призведе до суттєвих позитивних змін в Україні, йдеться в статті американського аналітичного центру Atlantic Council.

Українські виборці звинувачували колишнього президента України Петра Порошенка у двох речах: перша – брак значних успіхів у боротьбі з корупцією, друга – недостатнє економічне зростання, пише автор. Та ці дві проблеми мають спільне вирішення – перехід до економіки знань.

Основна відмінність Зеленського від попередників в тім, що він – продукт нової, креативної економіки. Як телевізійник, він чудово розуміє, що таке інтелектуальна власність та захист авторських прав. Це означає, що він усвідомлює (або принаймні починає усвідомлювати) важливість переходу до економіки, заснованої на інформації.

Базу для такого переходу Україна вже має – це її найшвидше зростаючий сектор економіки – ІТ. Цей сегмент минулого року приніс 4,5 мільярди доларів у ВВП, і він стрімко зростає. Але найважливішим є те, що ІТ-сектор у якості частини економіки знань, є повністю прозорим, пише автор.

Він виріс без втручання уряду і сектор має небагато місця для корупції, адже IT-компаніям не потрібні квоти, субсидії, ліцензії. Весь сектор функціонує на західних стандартах, йдеться у статті.

Разом з іншими секторами економіки знань, ІТ-сектор міг би стати «Західним оазисом» української економіки: без корупції і таким, що забезпечує суттєве економічне зростання. Нова економіка не переможе корупцію в «старій економіці», але зрештою витіснить її з українського ринку з усіма її корупційними схемами, переконаний автор.

Разом із новою економікою ми отримаємо нову Україну – таку, що динамічно розвивається і буде менш корумпованою. Така Україна стане більш реалістичним кандидатом для вступу в Європейський союз, переконаний автор.

В статті британського видання The Conversation наголошують: війна на сході України – найбільша криза держави. Проте є й інша, менш помітна, але все ж катастрофа – велика еміграція робочої сили за кордон. І така втрата людського капіталу суттєво загрожує не лише економічному розвитку України, але й демократичній консолідації та її майбутній стабільності, зауважує автор.

Запропоновані новим президентом України Володимиром Зеленським реформи дають нову надію на подолання цих проблем, переконаний автор.

Особливу увагу звертають на «витік мозків». Міграція висококваліфікованих професіоналів – поширена та руйнівна проблема. Вона може нанести країні шкоду, спричинити соціополітичну нестабільність та привести до слабких інституцій. А однією з найбільших причин є корупція, йдеться у статті.

В Україні «витік мозків» пов’язаний з браком можливостей працевлаштування, війною на Донбасі та відсутністю боротьби з корупцією. Деякі дослідження припускають, що це найбільша проблема України, мовиться у статті.

Зеленський, який має велику підтримку серед молоді, може багато чого зробити для того, щоб утримати в країні молоді таланти. Він також може заохотити тих, хто вже виїхав з держави, повернутися назад. Але для цього люди мають бачити суттєві покращення в самій Україні. Вони мають знати, що на батьківщині їх чекають нові можливості, пише автор.

Зеленський хоче позбавити депутатів недоторканості – один з факторів, який пов’язують корупцією. Ще один пріоритет його команди – реформа судової системи. Також новий президент обіцяв підтримувати курс України до ЄС на НАТО – а це чіткий знак того, що він звертається до молодих талантів та іноземних інвесторів, йдеться у статті.

Але новій адміністрації треба діяти швидко, щоб втілити у життя обіцянки передвиборчої кампанії Зеленського і задати тон для свого президентства. У будь якому випадку, мільйони тепер сподіваються, що оптимізм навколо Зеленського виправдає їхні очікування у довгостроковій перспективі, йдеться у статті.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається на те, що в Україні настане мир під час правління нового президента України Володимира Зеленського, йдеться у статті на сайті німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle.

Річ у тім, що провідні дипломатичні представники Німеччини та Франції мають намір відвідати Україну з метою наголосити на своїй підтримці. Міністр Маас каже, що українці покладають великі надії на свого нового президента, йдеться у статті.

«Для мене було важливо поїхати до Києва після інавгурації президента Зеленського, щоб прояснити, що Німеччина і Франція не послаблюють свою прихильність до України – насправді, навпаки», – написав німецький міністр Маас у своєму Twitter.

Люди на сході України вже потребують миру. А динаміка, яку запропонували ці останні вибори, могла б запропонувати шанс подолати тупикову ситуацію на сході та нарешті втілити в життя план миру, запропонований Мінськими угодами, продовжив дипломат.

Мінські угоди підписали Україна, Росія, Німеччина, та Франція ще у 2015 році. Вони мали на меті покласти край війні на сході, нагадують автори.