В містах Росії останніми місяцями з’являються «надгробки» Путіна

Matthew Luxmoore

Ще один макет надгробка, на якому написане ім’я президента Володимира Путіна, з’явився у Росії – цього разу в південно-західному місті Воронежі. За останні кілька місяців такі макети надгробків з’явились в кількох містах Росії.

«Неймовірний крадій та брехун. Політичний труп», – написано на надгробку, де також вказано прізвище, ініціали Путіна, рік народження і вказано на 2019 як рік смерті.

Фотографії інсталяції з’явились п’ятого червня на Твіттер-аккаунті Агіт Росії, яка себе називає групою, що є «федеральним каналом агітації, новин та вуличних протестів у Росії». В пості група вказує на та, що автором фотографій є невідомий, який їх надіслав.

Це вже далеко не перший подібна витівка останніми тижнями. Починаючи з березня, макети надгробків з зображеннями портретів Путіна були помічені принаймні у восьми російських містах, що виглядає як скоординована акція.

Перший з’явився в місті Набережні Челни, в Татарстані, десятого березня. Двох активістів було затримано за імовірну причетність до акції.

Невдовзі після цього макет надгробка з’явився у Москві, а третій – у німецькому Берліні. Третього квітня активісти встановили макет надгробка навпроти відомого Ісакієвського собору в Санкт-Петербурзі, що привернуло значну увагу.

Агіт Росія взяла на себе відповідальність принаймні за деякі зі встановлених макетів надгробків. В інтерв’ю Медузі у квітні речник Агіт Росії Григорій Кудрявцев сказав, що групу було створено аби «заповнити нішу», що є вакантною на тлі браку вуличних протестів у Росії.

«Рух – це спільнота людей різного віку та політичних поглядів. Вони об’єднані спільним прагненням боротьби з диктатурою та тоталітаризмом і путінською пропагандою», – сказав Кудрявцев сайтові.

Кудрявцев пояснив, що активісти Агіт Росії віддають перевагу анонімності і більшість не знайомі одне з одним.

Можливо, найгучніша протестна акція групи мала місце в грудні 2018 року, коли активісти розвішали плакати у метро Санкт-Петербурга, на яких було зображено Путіна і прем’єр-міністра Дмитра Медведєва в різдвяних шапочках і привітаннями з Новим роком.

«Наш подарунок вам є зростання цін, зростання тарифів, зростання цін на газ, збільшення пенсійного віку», – було написано на плакатах, що було критикою одних з найбільш суперечливих кроків, до яких вдався російських уряд кількома місяцями перед тим.

Кремль ухвалив низку законодавчих актів, підвищивши відповідальність та покаранняза протести, але наразі невідомо, якою буде офіційна реакція – якщо взагалі буде – на встановлення макетів надгробків Путіну.

У березні користувачі мережі ВКонтакті – російського аналога Фейсбуку – повідомили, що соцмережа прибирає фотографії з макетами надгробків зі сторінок користувачів.

Речник ВКонтакті тоді сказав Медузі, що світлини прибираються через скарги, які отримувала соцмережа і що такі фото «вводять в оману деяких користувачів». Хто саме скаржився – не було сказано.

Ця тенденція з макетами надгробків з’явилась на тлі падіння рейтингів Путіна та його уряду, а частка росіян, які виказують готовність протестувати, як виглядає, збільшується.

І не лише Путін стає мішенню активістів. В деяких місцях, активісти стверджують, що жертвою є саме ідеали та принципи, які підриває Путін.

В Єкатеринбурзі в ніч з четвертого на п’яте червня журналісти місцевого новинного вебсайту 66.ru разом з художником Romoi INK намалювали три дуже різні надгробки на стінах по цілому місту.

Один «поховав» свободу віросповідання, вказавши 2013 як «рік смерті», коли Путін підписав закон, який забороняє мову, яка ображає почуття віруючих. Другий надгробок вказав на «смерть» свободи зібрань і було намальовано 2012 рік, коли були запровадження обмеження на акції протесту.

І третій надгробок «попрощався» зі свободою виловлювань – у 2019 році вступили в дію закони, що вводять покарання за «фейкові новини» або мову, яка містить вияв неповаги до чиновників, державних органів та символів.