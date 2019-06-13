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Почти 30 процентов граждан Российской Федерации поддерживает присоединение оккупированной части Донбасса к территории России. Об этом говорят данные аналитического центра Юрия Левады. В то же время популярность Путина и его партии продолжает снижаться. Может ли президент России сыграть на симпатиях населения для того, чтобы поднять с колен свой рейтинг?

C 24 по 29 мая «Левада-центр» провел опрос 1616 граждан России в возрасте от 18 лет. На вопрос «Что вы думаете по поводу политического будущего Юго-Восточной Украины (Донецкой, Луганской областей)?», 29 процентов опрошенных выбрали вариант: «чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством», а еще 27 процентов граждан России хотят, «чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации». Кстати, в марте 2014 года число сторонников присоединения Донбасса составляло 48 процентов. Такие настроения россиян соотносятся с падениями как личного рейтинга президента Владимира Путина, так и партии «Единая Россия».

Пойдет ли Путин на присоединение Донбасса ради повышения своей популярности?

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Путин не будет присоединять Донбасс – эксперты

Владимир Путин не будет использовать тему присоединения Донбасса для высоких рейтингов, говорит Георгий Фролов, директор Дома свободной России в Киеве. По его словам, все ожидали, что после захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе показатели популярности власти в России взлетят. Но этого не произошло.

«Вот эта пятилетняя большая медийная, публичная, пропагандистская, военная, какая угодно интервенция с точки зрения общественного мнения она себя исчерпала», – сказал Фролов Радио Свобода.

Тема Донбасса и Крыма явно не очень удачный пиар для Путина и вообще для власти России

С этим согласен и Андрей Бузаров, соучредитель аналитического центра KievStratPro. По его мнению, недавние военные операции России и на Донбассе, и в Сирии не добавили Путину народной поддержки.

«Тема Донбасса и Крыма явно не очень удачный пиар для Путина и вообще для власти России. Явно они не будут использовать ее для того, чтобы в дальнейшем поднимать свой рейтинг. При любом варианте: в дальнейшем будет проводить военную операцию на Донбассе, в Украине. Либо если украинская армия пойдет в наступление и он захочет вмешаться», – считает Андрей Бузаров.

​«Нам есть хочется, а не воевать»

Почему же большая часть россиян не поддерживают военных настроений правящей верхушки? В стране сейчас изменилась повестка дня, говорят эксперты.

Я не думаю, что кому-то сейчас будет интересно увидеть новые военные действия на Донбассе

«Общая и главная повестка современной России сейчас – это повестка социальной справедливости, это повестка бедности и это, соответственно, повестка антикоррупции… Я не думаю, что кому-то сейчас будет интересно увидеть новые военные действия на Донбассе или какие-то продолжающиеся военные интервенции. Сейчас основной запрос нации, мне кажется, именно то, что: ребята, вообще-то нам есть хочется, а не воевать», – считает Георгий Фролов.

Несмотря на приоритет социальных проблем внутри страны, Путин не откажется совсем от темы Донбасса. Такое мнение нам высказал Андрей Бузаров.

«Это будет выглядеть в контексте того, что он не забывает об украинцах, которые там живут. Вот такие моменты, как выдача паспортов, возможная дальнейшая социальная и гуманитарная интеграция жителей Донбасса. В России вот это все будет выдаваться как пиар-акции. Тут возможно определенное поднятие рейтинга Путина как «спасителя русских, украинцев Донбасса». С другой стороны, излишнее внимание к оккупированным территориям может спровоцировать и дальнейшее недовольство среди самих россиян», – считает он.

«Есть много регионов в России, где инфраструктура недостаточно развита. И многие понимают, что денежные вливания идут в Крым, а не на Северный Кавказ, на Север и так далее. И это же касается и Донбасса. Либерализация документов, паспортизация украинцев на Донбассе, – она приведет к оттоку населения из Донбасса и притоку его в Россию. Создается конкуренция для самих россиян, что тоже не очень им нравится», – отмечает Андрей Бузаров.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)