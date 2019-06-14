Олександр Кочетков: Зеленський міг не знати, що Бухарєв має нагороду ФСБ Росії (огляд преси)

«Газета по-українськи» ​у матеріалі «Керівник зовнішньої розвідки – чергова людина, яку Зеленський знає особисто» інформує, що Владислав Бухаєв, призначений на посаду голови Служби зовнішньої розвідки, нагороджений медаллю ФСБ Росії «За бойову співдружність». Він організовував концерти студії «Квартал 95» у своєму депутатському окрузі. Як зазначає експерт видання політолог Олександр Кочетков, це чергова людина, яку Зеленський знає особисто з концертної діяльності. Вони знайомі родинами. Тому для президента не має значення, що Бухарєв не займався питаннями військової розвідки й нічого в цьому не тямить. Бойовий офіцер, який був на фронті і працював у СБУ – це добре. Але розвідка – це специфічна робота. Її не можна навчитися по книжках. Треба пройти школу. Знання, що має приносити ця служба, для керівництва країни безцінні. Особливо в умовах війни. Політолог припускає, що Зеленський міг не знати про нагороду ФСБ. Виявилося, у Зеленського і його команди серйозні проблеми з піаром і поясненням власних дій, зазначає експерт.

Газета «Україна молода» інформує, що жінка виконувача обов'язків голови СБУ Івана Баканова має громадянство країни-агресора і живе в Україні за посвідкою на проживання. Про це повідомив сам Баканов, заявивши, що дружина має тверду проукраїнську позицію. То чому ж дружина виконувача обов'язків голови СБУ за 20 років не отримала український паспорт чи за роки війни не відмовилась від російського громадянства – залишається під питанням. Заголовок статті – «В СБУ – з російською дружиною».

«На Верховну Раду чекає велике оновлення» – у статті під таким заголовком в «Газеті по-українськи» політичний оглядач Леонід Швець стверджує, що зараз уся увага прикута до списків «Слуги народу» Володимира Зеленського і «Голосу» Святослава Вакарчука. Це, на його думку, найцікавіші проекти. Експерт не виключає, що вони утворять коаліцію. Адже більшість людей із цих політсил – друзі й колеги. Тож кількісне оновлення парламенту відбудеться. Принаймні ці дві партії закрили свої списки для нинішніх депутатів. Експертам видання не зрозуміло, чому Юлія Тимошенко пішла з Валентином Наливайченком і Сергієм Тарутою. Що вони їй додадуть? Такий неформальний блок ветеранів кучмівської шинелі. Старезні обличчя й у списку «Опозиційної платформи – За життя», ті навіть не намагалися щось оновити, зазначає видання.

Щотижня українські соціологи публікують нові рейтинги політичних партій. За останніми соцопитуваннями, партія президента Зеленського «Слуга народу» втрачає підтримку, натомість «Голос» Вакарчука зростає. Докладніше з результатами свіжих соціологічних опитувань знайомить газета «Україна молода» в статті «Слуга народу» здувається».

«Навіщо артисти йдуть у політику?» – у публікації під такою назвою газета «День» пише, що з огляду на кількість артистів у сьогоднішніх виборчих списках, Україна упевнено рухається в Європу. За оцінками експертів, у представників шоу-бізнесу дуже високі шанси посісти місця на політичному Олімпі. Головна причина – розчарування громадян в існуючих методах управління країною і віра в те, що їх можна істотно поліпшити, віддавши свій голос за неполітика. Свідчення цього – нищівна перемога на президентських виборах Зеленського. Газетярі переконані, що саме цей результат підстьобнув українських артистів зробити спробу змінити естрадні мікрофони на парламентські.