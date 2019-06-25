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25 Червень 2019, Київ 16:12
Політика

Український спецпідрозділ вперше здобув сертифікацію НАТО

Ілюстративне фото. Бійці українського спецпідрозділу в Слов'янську, Донецька область, 24 квітня 2014 року

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Підрозділ з України став першим за історію сертифікованим НАТО підрозділом сил швидкого реагування з країни, що не є членом альянсу.

Із цим Україну привітало командування США спеціальними силами в Європі.

«Вітаємо, Україно! Вперше за весь час підрозділ з країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, зміг пройти сертифікацію НАТО як підрозділ сил швидкого реагування», – йдеться на офіційній сторінці командування у Twitter.

Сертифікація відбулась у Литві.

«Чудові новини з Литви стосовно українського спецпідрозділу», – твітує Штаб сил швидкого реагування НАТО.

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