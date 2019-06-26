Про смерть українського заробітчанина його рідні довідалися із соцмереж

Івано-Франківськ – На Прикарпатті 26 червня поховали 36-річного Василя Чорнея, якого польський підприємець замість того, щоб викликати швидку допомогу, вивезла вмирати у ліс. Такий вчинок і смерть чоловіка вразили його односельців, більшість із яких самі або ж їхні рідні працюють за кордоном. Троє дітей залишились без тата і родина потребує допомоги.

Проводжали Василя Чорнея з рідної домівки у селі Троїця Снятинського району Івано-Франківської області. Тут він мешкав зі своєму родиною і батьками. Свій будинок ще не завершив. Не маючи роботи і гідної зарплати, роками їздив на заробітки, як і його односельці. Працював в Україні на будовах, потім у Чехії, останні 4 місяці – у Польщі.

За кордоном, особливо у Польщі, ти ні від чого не застрахований

«Василь 8 років їздив зі мною на роботу у Крим. А восени був 3 місяці у Чехії. Їздив із молодих літ. Чому поїхав? Як і всі люди – бракувало грошей, не було за що жити. Він хотів дітей вчити, донька його старша – відмінниця, хотів, щоб вона після школи далі вчилася. За кордоном, особливо у Польщі, ти ні від чого не застрахований. Значно гірше у Польщі до нас ставляться, аніж у Чехії чи Німеччині. Не порівняти навіть. Я планую їхати ось у Чехію. Не боюсь після того, що сталось із Василем», – каже односелець померлого Василь Ілюк.

Майже у кожній хаті в селі Троїця хтось поїхав на заробітки за кордон, чи то жінка, чи чоловік. Те, що Василя Чорнея власниця польської фірми, в якої він працював, замість того, щоб викликати швидку допомогу, вивезла вмирати у ліс, вразило його односельців. Люди кажуть, що дуже хвилюються за своїх рідних, які працюють за кордоном, але іншого виходу на сьогодні не бачать, окрім, як податись на працю в світи.

Дуже багато працюють із села у Польщі, Чехії, Німеччині, Італії

«Маленькі діти лишились без тата. Вбили, бо так я то розумію, молодого чоловіка. Пішов шукати кусок хліба, як і багато українців зараз, а пішов на той світ. Дуже багато працюють із села у Польщі, Чехії, Німеччині, Італії. Мій син теж працював у Чехії. Але це вперше така трагедія», – говорить односелець Микола Сотник.

Селяни розповіли, що люди не мають роботи і тому їдуть працювати за кордон, щоб заробити гроші на навчання дітей, збудувати будинок чи зробити ремонт, словом, покращити рівень життя своєї родини, зрештою, щоб не сидіти без діла.

Василь Чорней працював будівельником і столяром у Великопольському воєводстві у Польщі, але не мав офіційного дозволу на роботу. Тіло чоловіка 13 червня знайшов місцевий лісник у лісі, за 125 кілометрів від його місця праці. При ньому не було ні документів, ні інших особистих речей. Довший час родина не знала, куди подівся Василь, чому не телефонує.

​Домовину не відкривали

Польська поліція п’ять днів встановлювала його особистість і, за попередньою інформацією, молодий чоловік поскаржився на самопочуття, про це його колеги по праці повідомили власницю фірми, яка заборонила викликати швидку допомогу, людей відпустила з роботи, а Василя машиною вивезла з території підприємства.

Родина про смерть Василя Чорнея дізналась на 4-й день після того, як його знайшли, від сусіда, який побачив фотографію односельця в соціальних мережах. Сестра і батьки покійного розповіли Радіо Свобода, що ніхто із представників влади до них не телефонував, як і від дипломатичних установ України у Польщі.

Дуже хочеться знати правду про смерть брата

«Тіло брата було в такому стані, що сказали не відкривати домовину. Ми його не бачили, лише фотографію. Чому не надали братові медичну допомогу? Чому його знайшли випадково на відстані понад 100 кілометрів від місця праці? Версій багато. Але яка б версія не була: побили, вбили, стало погано, але чому не надали першу допомогу. Це все рівно вбивство. Дуже хочеться знати правду про смерть брата, не так як покарання винних, як просто знати правду, як насправді все було», – говорить сестра померлого Дарія Чорней.

«Мені сусід показав фотографію на телефоні і я впізнав сина…» – каже тато померлого.

Рідні не знали, як їм діяти у цій ситуації, до кого звертатись, куди стукати, щоб повідомити, що Василь має рідних, щоб не потрапив у список безвісти зниклих.

Селяни допомогли родині зібрати 40 тисяч гривень, які заплатили фірмі, яка привезла тіло українця додому вночі 25 червня.

«Спершу тіло везли 21 червня і через 30 кілометрів його завернули назад. Ми не знаємо, чому так? Чи через експертизу, чи документи. Ми поставили дату смерті, як нам вказали – 13 червня, коли його знайшли», – повідомила сестра.

У телефонній розмові я в останні тижні чула, що син сумний

Рідні кажуть, що Василь ніколи не хворів, не мав ніяких важких захворювань чи вроджених вад здоров'я. Однак в одній із останніх розмов із мамою він поскаржився на біль у грудях.

«У телефонній розмові я в останні тижні чула, що син сумний і в останній розмові плакав, що у нього болять груди, сказав, що ребро поламане, що нібито потрапив в аварію. Я розуміла, що йому погано і просила його повернутись, казала, що вишлемо гроші, але хай їде додому. Він говорив, що працюватиме довго», – каже мама померлого Марія Чорней.

Василя Чорнея поховали на сільському цвинтарі у Троїці. У чоловіка залишились троє дітей – донечки 12 і 7 років, а також 9-річний син.

​Польська поліція затримала на 3 місяці власницю фірми, де працював українець. Вона перебуває у слідчому ізоляторі. Попередньо жінку звинувачують у ненаданні допомоги непритомному чоловікові. Їй загрожує п’ятирічне ув’язнення.

Тим часом односельці Василя Чорнея сподіваються, що буде з’ясована правдива причина його смерті.