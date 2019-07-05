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Знаменитый «плащ Жеглова» и документы полицейских расследований прошлых лет, рабочие экземпляры полицейских транспортных средств и оружие, артефакты Второй мировой – все это экспонаты открывшегося в Мариуполе Музея истории органов внутренних дел Донецкой области. Более 3500 экспонатов, собранных местными коллекционерами, ветеранами внутренних дел и нашими современниками, впервые представлены широкой публике.

Музей истории органов внутренних дел, приуроченный в 4-х летию создания полиции в Украине, открыли в той части здании городского отделения внутренних дел Мариуполя, которое уцелело в 2014 году после нападения террористов и пожара.

Экспозиция музея наглядно иллюстрирует работу полиции в разное время, начиная с прошлых столетий до наших дней. Отражает важные вехи истории не только структуры правоохранительных органов, но и украинского народа: и Голодомор, и Вторую мировую войну, и Чернобыльскую трагедию, и участие правоохранительных органов в международных миротворческих миссиях, а также хронологию российской агрессии.

«Полицейские каждый день жертвуют своей жизнью, своим здоровьем, своим временем и семьями ради того, чтобы каждый из вас приходил домой целый, живой и здоровый, чтобы ваше имущество было не повреждено, чтобы ваши семьи были в безопасности. Цель нашего нового проекта сохранить историю этой цены безопасности для наших потомков. Вы можете увидеть десятки, сотни героических примеров и ощутить цену безопасности», – сказала на открытии музея полицейский омбудсмен, глава экспертного совета инновационных идей полиции Донецкой области Ольга Светличная.

Плащ Жеглова, мотоцикл УРАЛ

Среди экспонатов музея примечательно рабочее место полицейского послевоенного времени.

Тут и стол с зеленым сукном, и телефон, и сейф с материалами полицейских расследований, датированных 40-ми годами прошлого столетия, и знаменитый «плащ Жеглова» – немецкий трофейный плащ, в котором, по словам владельца артефакта, снимался Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя».

А еще в музее экспонируются рабочие экземпляры транспорта, который не так давно служил в полиции города. Его собрали, и «поставили на ход» мариупольские умельцы.

«Это одиночный патрульный мотоцикл УРАЛ. 60% этого мотоцикла – это реальный мотоцикл, который был на службе в городе Мариуполе, патрулировал последнее время проспект Ленина. Зайцев Сергей был такой инспектор. У нас есть группа людей, одухотворенных идеей сохранения экземпляров ретро-транспорта, который сейчас в эксплуатации не актуален. Есть очень интересные экземпляры. Основная тематика – спецтранспорт: скорые медицинские помощи, таксомоторы, милицейский транспорт. У нас даже пожарная машина есть», – говорит реставратор старых автомобилей Валерий Воробьев.

В музее также открыт буккроссинг – собрание литературы разных лет, которое пополнилось новой книгой «Уголовный розыск Донетчины».

Издание посвящено столетию создания службы и основано на уникальных архивных материалах и воспоминаниях оперативников.

Стена славы и стена памяти

Есть в музее и стена славы, и стена памяти, а еще множество артефактов советской эпохи, которые теперь можно увидеть только в музеях. Самыми дорогими остаются вещи, сохранившиеся после трагических событий 2014 года.

«Большое значение мы придали событиям 14-го года. Это аллея памяти и аллея славы. Аллея памяти отражает кровавые события того времени. Чтобы не забывать об этом, воспитывать молодежь в духе патриотизма. Аллея славы создана в честь погибших сотрудников милиции, их 18 человек, надеюсь, что эта цифра окончательная. Это самый запоминающийся уголок. Некоторые экспонаты остались из сожженного здания. Это простреленный 9 мая трезубец. Мы его сохранили, и он находится у нас в коллекции. Тогда был сильный пожар, все сгорело. Будем надеяться, что это здание восстановят и, насколько мне известно, в нем тоже планируется музей памяти», – рассказывает очевидец и участник тех событий, помощник начальника ГУНП области Николай Побойный.

Коллекция музея еще не окончательная, она продолжает пополняться новыми экспонатами. Остается не решенным вопрос свободного доступа к экспозиции. Поскольку он создан в уцелевшей части здания, где в настоящее время продолжают работать полицейские, сейчас согласовывают и режим работы, и возможность доступа на территорию действующего подразделения. Организаторы обещают, что вскоре музей откроют для всех желающих.

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