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05 Липень 2019, Київ 18:52
Донбас.Реалії

Mauser, плащ Жеглова и отражение российской агрессии: о чем рассказывает новый музей полиции в Мариуполе

Трезубець, пошкоджений під час штурму ГУВС у Маріуполі 9 травня 2014 року

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Знаменитый «плащ Жеглова» и документы полицейских расследований прошлых лет, рабочие экземпляры полицейских транспортных средств и оружие, артефакты Второй мировой – все это экспонаты открывшегося в Мариуполе Музея истории органов внутренних дел Донецкой области. Более 3500 экспонатов, собранных местными коллекционерами, ветеранами внутренних дел и нашими современниками, впервые представлены широкой публике.

Музей истории органов внутренних дел, приуроченный в 4-х летию создания полиции в Украине, открыли в той части здании городского отделения внутренних дел Мариуполя, которое уцелело в 2014 году после нападения террористов и пожара.

Экспозиция музея наглядно иллюстрирует работу полиции в разное время, начиная с прошлых столетий до наших дней. Отражает важные вехи истории не только структуры правоохранительных органов, но и украинского народа: и Голодомор, и Вторую мировую войну, и Чернобыльскую трагедию, и участие правоохранительных органов в международных миротворческих миссиях, а также хронологию российской агрессии.

«Полицейские каждый день жертвуют своей жизнью, своим здоровьем, своим временем и семьями ради того, чтобы каждый из вас приходил домой целый, живой и здоровый, чтобы ваше имущество было не повреждено, чтобы ваши семьи были в безопасности. Цель нашего нового проекта сохранить историю этой цены безопасности для наших потомков. Вы можете увидеть десятки, сотни героических примеров и ощутить цену безопасности», – сказала на открытии музея полицейский омбудсмен, глава экспертного совета инновационных идей полиции Донецкой области Ольга Светличная.

Плащ Жеглова, мотоцикл УРАЛ

Среди экспонатов музея примечательно рабочее место полицейского послевоенного времени.

Тут и стол с зеленым сукном, и телефон, и сейф с материалами полицейских расследований, датированных 40-ми годами прошлого столетия, и знаменитый «плащ Жеглова» – немецкий трофейный плащ, в котором, по словам владельца артефакта, снимался Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Плащ Жеглова в Музії поілції у Маріуполі
Плащ Жеглова в Музії поілції у Маріуполі

А еще в музее экспонируются рабочие экземпляры транспорта, который не так давно служил в полиции города. Его собрали, и «поставили на ход» мариупольские умельцы.

«Это одиночный патрульный мотоцикл УРАЛ. 60% этого мотоцикла – это реальный мотоцикл, который был на службе в городе Мариуполе, патрулировал последнее время проспект Ленина. Зайцев Сергей был такой инспектор. У нас есть группа людей, одухотворенных идеей сохранения экземпляров ретро-транспорта, который сейчас в эксплуатации не актуален. Есть очень интересные экземпляры. Основная тематика – спецтранспорт: скорые медицинские помощи, таксомоторы, милицейский транспорт. У нас даже пожарная машина есть», – говорит реставратор старых автомобилей Валерий Воробьев.

Валерий Воробьев (справа) рядом с раритетными мотоциклами
Валерий Воробьев (справа) рядом с раритетными мотоциклами

В музее также открыт буккроссинг – собрание литературы разных лет, которое пополнилось новой книгой «Уголовный розыск Донетчины».

Издание посвящено столетию создания службы и основано на уникальных архивных материалах и воспоминаниях оперативников.

Раритеты Мариупольского музея полиции
Раритеты Мариупольского музея полиции

Стена славы и стена памяти

Есть в музее и стена славы, и стена памяти, а еще множество артефактов советской эпохи, которые теперь можно увидеть только в музеях. Самыми дорогими остаются вещи, сохранившиеся после трагических событий 2014 года.

«Большое значение мы придали событиям 14-го года. Это аллея памяти и аллея славы. Аллея памяти отражает кровавые события того времени. Чтобы не забывать об этом, воспитывать молодежь в духе патриотизма. Аллея славы создана в честь погибших сотрудников милиции, их 18 человек, надеюсь, что эта цифра окончательная. Это самый запоминающийся уголок. Некоторые экспонаты остались из сожженного здания. Это простреленный 9 мая трезубец. Мы его сохранили, и он находится у нас в коллекции. Тогда был сильный пожар, все сгорело. Будем надеяться, что это здание восстановят и, насколько мне известно, в нем тоже планируется музей памяти», – рассказывает очевидец и участник тех событий, помощник начальника ГУНП области Николай Побойный.

Николай Побойный, помощник начальника ГУНП Донецкой области, участник событий 2014 года
Николай Побойный, помощник начальника ГУНП Донецкой области, участник событий 2014 года

Коллекция музея еще не окончательная, она продолжает пополняться новыми экспонатами. Остается не решенным вопрос свободного доступа к экспозиции. Поскольку он создан в уцелевшей части здания, где в настоящее время продолжают работать полицейские, сейчас согласовывают и режим работы, и возможность доступа на территорию действующего подразделения. Организаторы обещают, что вскоре музей откроют для всех желающих.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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