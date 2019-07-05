Досвід Холодної війни для України

Тетяна Попова

(Рубрика «Точка зору»)

Гібридна війна – це не винахід останніх п’яти років. Вона ведеться давно, і методи її для професіоналів досить зрозумілі. Звичайно, сьогодні використовуються новітні технології, нові платформи і так далі, але мета та дії, в принципі, аналогічні. Фронт цієї гібридної війни змістився на Схід – із Берліна в Україну. І це ситуації, до яких ми маємо пристосовуватися.

Процитую сьогодні в своєму блозі відомого спеціаліста радянської пропаганди, дезінформації та підривної діяльності, колишнього співробітника КДБ, який працював у відділі політичних публікацій в радянському пропагандистському агентстві «Агентство печати «Новости», Юрія Безменова. Він втік на Захід ще у 1970-х. У своєму інтерв’ю (A Conversation with Yuri Bezmenov (Videotape). Westlake Village, CA: American Media) він розповідає про те, що варто було очікувати від радянської влади американцям у 80-х роках, але, в принципі, більшу частину його коментарів та рекомендацій спокійно можна віднести й до сучасної України. Адже Україні так само необхідно готуватися до дій Росії, щоб розуміти, яким чином цьому можна протистояти.

Безменов: «Ідеологічна підривна діяльність – це процес, який є законним і відкритим. Ви бачите його вашими власними очима. Це не має ніякого відношення до шпигунства. Я знаю, що розвідники виглядають більш романтично. Ймовірно, тому ваші голлівудські продюсери божеволіють від фільмів про Джеймса Бонда. Але в дійсності головний акцент роботи КДБ лежить не в ділянці збору інформації. На мою думку і думку багатьох неповерненців мого калібру, приблизно 15% часу, грошей і трудових витрат використовуються безпосередньо на шпигунство. Решта 85% – це повільний процес, який ми називаємо або ідеологічною підривною діяльністю, активними заходами, або психологічною війною. Це означає: змінювати сприйняття дійсності кожного американця, незважаючи на достатню кількість інформації. Ніхто не буде в змозі зрозуміти, як захищати інтереси сімей, суспільства і країни в цілому. Це величезний процес промивання мізків, який йде дуже повільно і розділений на 4 основні стадії.

Перша – деморалізація. Потрібно від 15 до 20 років, щоб деморалізувати націю. Чому так багато? Тому що це мінімальне число років, необхідних для навчання одного покоління студентів у країні передбачуваного супротивника. Іншими словами, ідеологія марксизму-ленінізму накачується в м'які голови, принаймні, трьох поколінь американських студентів, що не оскаржується і не врівноважується американськими цінностями, американським патріотизмом... Результат? Результат ви можете бачити: люди, які отримали вищу освіту в 60-х, тепер займають відповідальні пости в уряді, бізнесі, засобах масової інформації, системі освіти. Ви не можете їх обійти. Ви не можете позбутися їх. Вони заражені. Вони запрограмовані, щоб думати і реагувати на певні стимули в певному вигляді. Ви не можете змінити їхній спосіб думок, навіть якщо ви надасте їм всю інформацію і докази. Навіть якщо ви будете доводити, що біле – це біле, а чорне – це чорне, ви все одно не зможете змінити їхнє сприйняття і логіку їхньої поведінки. Іншими словами, для цих людей процес деморалізації завершений і незворотній. Щоб позбавити суспільство від цих людей, вам буде потрібно ще 15 або 20 років, щоб навчити нове покоління патріотично налаштованих, що володіють здоровим глуздом людей, які діяли б на користь і в інтересах суспільства Сполучених Штатів».

Таким чином, Безменов описує процес, який повністю змінює спосіб думок. Він каже про те, що після ідеологічної обробки люди вже будуть запрограмовані, схильні до сприйняття радянського/імперського способу мислення.

Безменов: «В результаті психологічного удару, коли в майбутньому вони побачать, що становить собою «красиве суспільство рівності і соціальної справедливості» в дійсності, очевидно, вони повстануть. Вони стануть дуже нещасними і розчарованими людьми, а марксистсько-ленінський режим не допускає наявність таких людей. Очевидно, вони приєднаються до інакомислячих – дисидентів.

У майбутньому ці люди просто будуть розчавлені, як таргани, за критику уряду. Ніхто не збирається платити їм за їхні красиві і благородні ідеї щодо рівності. Це те, чого вони не розуміють, і це, звичайно, буде найбільшим ударом для них.

Наступна стадія – дестабілізація. Цього разу підривника не хвилюють ваші ідеї, схеми споживання, що ви їсте нездорову їжу і стаєте товстими і в'ялими. Це більше не має значення. Це займає всього від 2 до 5 років, щоб дестабілізувати націю. Найбільш вразливими є економіка, міжнародні відносини та система безпеки. Ви можете явно це бачити в деяких делікатних сферах, як безпека та економіка.



Наступна стадія – звичайно, криза. Може знадобитися всього 6 тижнів, щоб привести країну до межі кризи. Ви бачите це зараз в Центральній Америці. А після кризи, коли відбуваються насильницькі зміни у владі, структурі та економіці, у вас настає період так званої нормалізації, який буде тривати нескінченно. Нормалізація – це цинічний вираз, запозичений з радянської пропаганди. Коли радянські танки рушили до Чехословаччини в 68-му році, товариш Брежнєв сказав: «Тепер ситуація в братській Чехословаччині нормалізується».

Перша річ, яка приходить на думку – звичайно, повинно бути дуже сильне національне зусилля з навчання людей в дусі реального патріотизму, це номер один. Друге – необхідно пояснити реальну небезпеку соціалізму, комунізму, держави «загального благоденства», уряду «великого брата». Якщо люди не зможуть зрозуміти насування загрози свого розвитку, ніщо ніколи не зможе допомогти Сполученим Штатам. Ви можете попрощатися зі своїми свободами, вся ця свобода зникне, випарується через п'ять секунд, включаючи ваші дорогоцінні життя. У той момент, коли, принаймні, частина населення Сполучених Штатів зрозуміє, що небезпека реальна, вони повинні будуть змусити свій уряд, я не говорю про відправку листів, підписання петицій та іншої подібної шляхетної діяльності. Я говорю про те, що вони повинні будуть змусити уряд Сполучених Штатів припинити допомагати комуністичному уряду»

Не можна нехтувати вивченням методів, які використовуються зараз російськими пропагандистами для дестабілізації ситуації на території України. Необхідно вивчати процес підривної діяльності, зробити висновки та використати їх для протидії інформаційній війні. Зрозуміло точно одне – головне, що вони будуть атакувати і атакують останні 5 років – це наші ідеали та цінності.

Також треба враховувати, що Росія не буде стояти на місці та повторювати свої помилки. Вони будуть удосконалювати і стратегію і тактику ведення гібридної війни.

Тетяна Попова – експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека», колишній заступник міністра інформаційної політики України

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода