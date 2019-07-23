Родина українського заробітчанина з Прикарпаття, якого працедавиця вивезла у ліс, отримала допомогу від поляків

Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс. Тіло українця знайшов лісник 13 червня 2019 року, за 125 кілометрів від місця праці загиблого. Ініціатор збору допомоги почесний консул України у Познані Вітольд Горовський відвідав родину Василя Чорнея.

Допомога родині загиблого українця – це людський вимір солідарності, це реакція на негідність, вважає почесний консул України у Познані Вітольд Горовський. Троє неповнолітніх дітей – дівчатка 12 і 7 років, а також 9-річний син залишилися без тата, а мама померлого через інвалідність щодня потребує ліки. Поляки зібрали майже 600 тисяч злотих, а це близько 4 мільйонів 200 тисяч гривень. Уперше вдалося організувати таку велику матеріальну допомогу, хоча Вітольд Горовський уже вкотре, як і його батько (покійний Лукаш Горовський) відгукнувся на людську біду.

Відтак протягом 11 років, допоки найменша дитина українського заробітчанина не досягне повноліття, родина Василя Чорнея щомісяця отримуватиме 2 тисячі злотих (14 000 гривень). Окрім того, якщо діти здобуватимуть освіту, то кожен із них отримуватиме по 1500 злотих (понад 10 тисяч гривень) на місяць.

Вітольд Горовський відвідав родину Василя Чорнея у селі Троїця, Снятинського району Івано-Франківської області. Познайомився з батьками померлого – мамою Марією і татом Дмитром, а також із дружиною Наталею і трьома дітьми. Благодійник відмовився від присутності журналіста при зустрічі і повідомив у себе на сторінці у фейсбуці:

«Тато Василя Чорнея – Дмитро і Наталя отримали певні суми готівкою за потребою, на покриття видатків, які мали останнім часом. Водночас були підписані умови, які гарантують пані Наталі отримання протягом 11 років, до червня 2030 року, певної суми коштів. Окрім того, я запевнив її про суттєву підтримку для навчання її дітей, а це близько 1500 злотих щомісячно на кожну дитину. Вже через 5 років будемо вирішувати питання щодо освіти Насті (старша донька загиблого – ред.), залежно від її планів. Був у селі вперше. Не знав раніше їх. Мушу сказати, ваші гроші потрапляють до людей, які їх потребують, які у жалобі, але сповнені вдячності».

Як розповіла Радіо Свобода Наталія Чорней, для неї допомога поляків неймовірна підтримка. Жінка не приховує слів подяки.

Дуже вдячна їм за це

«Мені дуже приємно, що для моєї родини, моїх дітей поляки організували таку допомогу і дуже вдячна їм за це. Я сама б трьох дітей не знаю, як витягнула. Дуже багато людей долучились, я щомісяця матиму допомогу. Пан Горовський 22 липня був у нас удома, спілкувався з дітьми», – розповідає вдова.

Також Вітольд Горовський організував для родини покійного українця юридичну допомогу.

Ми хочемо знати, що сталося насправді

«Адвокат допомагає нам довести справу до кінця. Ми хочемо знати, що сталося насправді. Живим чи вже мертвим везли Василя? У цьому питанні ще тривають експертизи», – повідомила Наталія Чорней.

Польській роботодавиці загрожує ув’язнення до 5 років. Зараз триває слідство, і жінка перебуває за ґратами.

36-ти річний Василь Чорней постійно, як і більшість його односельців, їздив на заробітки у Чехію, Польщу, по Україні. Останнього разу, протягом 4 місяців, він працював будівельником і столяром у Великопольському воєводстві (Польща), але нелегально, тобто без офіційного дозволу. Одного дня чоловік поскаржився колегам по роботі на самопочуття, ті попросили працедавицю викликати швидку допомогу, але та відмовилась, вочевидь, з огляду штрафу за те, що на підприємстві працюють нелегально. Відпустила працівників, а Василя Чорнея вивезла подалі від підприємства й кинула в лісі. Їй допомагав українець, який теж працював нелегально.

13 червня тіло Василя Чорнея знайшов місцевий лісник. Жодних документів при покійнику не було, поліція встановлювала особистість протягом 5 днів. Родина про смерть сина, чоловіка, брата дізналась на 4-й день після того, як його знайшли, від сусіда, який побачив фотографію односельця в соціальних мережах.

Рідні не тримають ні на кого зла, але хочуть дізнатись причину і обставини смерті Василя.

Трагедія набула великого розголосу у польському суспільстві. Понад 5 з половиною тисяч поляків відгукнулись на прохання Вітольда Горовського допомогти родині українського заробітчанина.

У Великопольському воєводстві проживає близько 300 тисяч українців, із цього числа 100 тисяч – у Познані і на його околицях.