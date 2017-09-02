Львів – На Тернопільщині у селі Цигани Борщівського району на будівлі школи встановили меморіальну дошку пам’яті почесного консула України в Познані (Польща) Лукаша Горовського (1949 – 2011). Поляк Горовський був великим другом українців, меценатом села Цигани і міста Борщів. Він налагоджував ділові, культурні відносини між Україною та Польщею, був засновником фестивалю культури «Українська весна у Познані».

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У День знань на подвір’ї сільської школи у Циганах на відкриття таблиці пам’яті Лукаша Горовського прийшли селяни, які його знали, ті, кому він допоміг у лікуванні, чиїм дітям надав стипендії на навчання, кого запросив на фестиваль, хто працював у нього на підприємстві в Польщі. Люди прийшли просто з вдячності до великого друга України, який без зайвих слів працював для налагодження порозуміння між українцями і поляками, між Україною і Польщею.

Лукаш Горовський із нашої сільської школи надавав стипендії найкращим учням для продовження навчання в Польщі та в Україні. Він це робив, щоб молоді українці могли здобути освіту в Польщі і зі знаннями і новим досвідом повертатись в Україну

«Лукаш Горовський із нашої сільської школи надавав стипендії найкращим учням для продовження навчання в Польщі та в Україні. Він це робив, щоб молоді українці могли здобути освіту в Польщі і зі знаннями і новим досвідом повертатись в Україну. Багатьом дітям допомагав. Лукаш Горовський – це приклад меценатства, коли потрібно допомагати людям, коли маєш таку можливість», – розповіла мешканка села Цигани Іванна Хандусенко.

«Моя дитина була учасницею танцювальної групи, і вони часто з концертами їздили до Польщі. Це все підтримував пан Лукаш. Наша громада гарно сприйняла те, що на будівлі школи встановлено меморіальну таблицю. Це був приклад людяності і доброти», – каже Наталія Гончар з села Цигани.

Задумали і зробили

Ініціатива встановити меморіальну дошку другові України у громади села Цигани народилась у квітні цього року. За підтримки представництва МЗС України у Львові, почесного консульства України в Познані, Борщівської об’єднаної територіальної громади задумане зреалізували.

Батько половину свого серця залишив в Україні

«Батько половину свого серця залишив в Україні», – зауважив син Лукаша Горовського Вітольд, підприємець із Польщі, який продовжує справу тата – працює почесним консулом України в Познані, підтримує фестиваль «Українська весна в Познані» і культурне товариство.

«Коли я був дитиною, мій тато працював на підприємстві і літав на гелікоптері, охороняючи сільськогосподарські посіви. Однієї неділі перед будинком, де ми мешкали, почув галас і побачив, що мій тато сідає на гелікоптері. Я собі уявив, що зараз мене тато забере з собою, і всі з вікон будинку дивитимуться, як я сідаю до гелікоптера і лечу з ним. Але я трішки помилився. Тато забрав на мандрівку гелікоптером усіх дітей, які жили в нашому будинку. Це історія про те, коли тато хотів зробити комусь добро і подарувати радість, він нікого не оминав. Пам’ять про мого тата свідчить про те, що люди в селі Цигани дуже вразливі, пам’ятають добро і вартості, які батько сюди приніс», – наголосив Вітольд Горовський під час відкриття меморіальної таблиці батька.

У 2007 році Лукаш Горовський створив, фінансував і очолив почесне консульство України у Познані, при ньому працювало культурне товариство «Польща – Україна». Ще раніше, в 90-х роках, він познайомився з українцями, які працювали на його великому сільськогоподарському підприємстві. Серед робітників були мешканці села Цигани, з Тернопільщини. Він дбав про те, щоб українці мали дозвіл на працю, нормальні умови проживання. А потім відгукнувся на запрошення робітників і приїхав на Різдво на їхню батьківщину на Тернопільщину – в Цигани. 15 років опікувався сільською школою, допоміг із ремонтом, запрошував дітей і вчителів до Польщі, надавав стипендії на навчання.

Лукаш Горовський, який не мав українського походження, був поляком із діда-прадіда, дуже багатьом українцям допоміг у житті, змінив їхній світогляд, а найголовніше, розумів і показав, що майбутнє України за молодими людьми, освіченими і досвідченими. Він мріяв про те, щоб українці, здобувши знання, будували і розвивали свою державу. Сьогодні справу благодійності Лукаша Горовського продовжують ті, кому він свого часу допоміг. Відтак навчив і меценатства.

Це був чоловік, який на ділі творив українсько-польське порозуміння

«Це був чоловік, який на ділі творив українсько-польське порозуміння. Лукаш Горовський захищав права трудових мігрантів, підтримував українську культуру, проводив уроки доброти», – зауважив представник МЗС України у Львові В’ячеслав Войнаровський, один із ініціаторів встановлення таблиці пам’яті мецената.

Лукаш Горовський відкривав полякам Україну, хотів, щоб вони краще пізнали українство, бо був переконаний, що відносини між Польщею та Україною мають налагоджуватись не лише на рівні президентів, але й на рівні стосунків простих людей. Він вважав своїм покликанням творити ці теплі людські стосунки. І полюбив Україну завдяки мешканцям маленького подільського села.