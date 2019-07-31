Україна пристає на рецепти, які допомогли перетворенням в екскомуністичній частині Європи – світова преса

В міжнародній пресі пишуть про економічні плани нової владної команди в Україні. Також є публікації про речі, які порівняно легко можна зробити для підвищення ефективності влади – зокрема нового парламенту – причому без зволікання часу. І світова преса й далі продовжує аналізувати наслідки недавніх дочасних парламентських виборів в Україні.

Агентство бізнесових новин Bloomberg пише, що Україна повертається до рецептів, які допомогли здійснити перетворення колишньої комуністичної частини Європи – і це на тлі того, що деякі східні члени ЄС нині будують моделі з більшою роллю державного сектору.

З допомогою МВФ президент Володимир Зеленський, пише агенція, хоче продати державні підприємства, скоротити бюджетний дефіцит та послабити нормативи для землеволодіння.

Всі ці ідеї обговорювались багато років, але на відміну від попередніх адміністрацій, «нинішня, можливо, має більше апетиту для їхнього втілення», зазначає агентство.

Як сказав Bloomberg економічний радник Зеленського Олексій Гончарук, Україна має на меті досягти нової угоди з МВФ у вересні на заміну кредитній угоді, яка завершується наприкінці року.

Агентство зазначає, що Гончарука розглядають як одного з потенційних кандидатів на прем’єр-міністра.



Більшість у парламенті дозволить проводити ринкові реформи, які Польща та Угорщина запровадили кілька десятиліть тому, навіть коли нині ці країни схиляються до більшої ролі держави в економіці.

Гончарук сказав в інтерв’ю, що метою є економічне зростання на рівні п’яти відсотків ВВП і вище, а бюджетний дефіцит має бути ще більше скорочений. Міністр фінансів Оксана Маркарова може залишитися на посаді, додав Гончарук.

Земельна реформа, яка непопулярна в народі і відкладалася роками на шкоду конкуренції, буде затверджена в кінці року, сказав Гончарук агентству.

Перемовини зі Світовим Банком визначать чи буде дозволено іноземцям купувати землю і яким розміром буде обмежений продаж землі. В статті наводяться цифри, що найбільш ліберальна модель земельної реформи може збільшити ВВП на три відсотки, а найбільш консервативна модель – на піввідсотка.

«Ми прагнемо найменш болісної, але найбільш ефективної моделі», – каже Гончарук про земельну реформу.

Уряд також розблокує продаж державних активів, який гальмувався через меркантильні інтереси окремих груп, і призводив до зловживань та монополізації. Продаж мінотарних державних пакетів може включати Укрзалізницю та Укрпошту, повідомив Гончарук.

Але насамперед, сказав Гончарук, мають бути продані державні пакети в банках або державні банки, і він хоче аби десять найбільших системних міжнародних банків прийшли в Україну.

В статті на сайті Атлантичної ради США відомий політолог Андреас Умланд пише про три речі, які легко можуть стати здобутками України.

По-перше, депутати мають отримувати пристойні зарплати. Нинішня становить 28 тисяч на місяць, також вони мають інші привілеї. Беручи до уваги соціально-економічний контекст України, депутатами ведеться порівняно добре.

«Однак, столиця України Київ, де депутати мають жити більшість часу, є більш дорогим, аніж решта країни. Нинішній соцпакет може підходити для самотнього депутата, але явно недостатній для тих, хто має родинні зобов’язання», – говориться в статті.

В гірших випадках все це створює ситуацію, коли депутати вважають етично виправданим отримувати доходи на стороні.

Умланд закликає Верховну Раду пристати на формулу зарплат Європарламенту, де євродепутати отримують третину зарплат найвищих суддів ЄС. «Така модель також дасть виправдання усуненню депутатської недоторканості і збільшенню покарань за хабарництво та інші проступки».

По-друге, пише автор, треба покращити верховенство права і особливо боротьбу з корупцією. «Нові віддані команди людей в Генпрокуратурі та її відділеннях і в різних антикорупційних органах мають бути призначені».

Окрім цього, офіційні зарплати мерів дуже низькі, а співробітники міських рад працюють «за добре слово». Як і на загальнонаціональному рівні, на місцевому така ситуація веде до корупції – незважаючи на добрі наміри коли люди заступають на державну службу. «Нові місцеві вибори самі по собі це не змінять», – пише автор.

І по-третє, багато державних органів страждають від гендерної нерівності – особливо на верхніх щаблях влади. «Це не лише фундаментально неправильно, оскільки більше половини населення країни становлять жінки. Дослідження вказують, що колективні організації – чи приватні, чи громадські – функціонують краще коли принаймні третина членів є жінками», – читаємо у статті.

Автор закликає різко збільшити кількість жінок на топ-посадах. «Беручи до уваги велику кількість добре освічених, емансипованих та орієнтованих на кар’єру жінок в Україні, це не повинно становити проблему», – читаємо в статті на сайті Атлантичної ради.

​Видання New Eastern Europe пише про 10 міркувань щодо недавніх парламентських виборів в Україні.

Дочасні вибори дали перемогу партії Зеленського «Слуга народу», яка матиме абсолютну більшість в новій Верховній Раді. Але цим не обмежуються ці вибори і видання нарахувало інші моменти – їх десять – на які й звертає увагу.