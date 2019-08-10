Ініціатива «Завдяки тобі»: чи потрібна військовим жестова подяка «долоня до серця»

Вікторія Пожар-Стасько

У рамках національної кампанії подяки ветеранам «Завдяки тобі» українців закликають демонструвати невербальну подяку. При зустрічі із людьми у формі або камуфляжі перехожим пропонують класти долоню на серце. Відомі українці уже долучилися до цієї ініціативи у своїх відеозверненнях. Та чи потрібно це військовим –розбиралися телеведучі Майкл Щур, Яніна Соколова та ветеран війни на Сході Максим Музика.

Кампанія «вдячності» стартувала в Україні 20 серпня 2018 року публікацією у соцмережах і на телебаченні першого відеоролика, який пояснював суть жесту – прикласти долоні до серця.

Автори проекту зафільмували українського військового, який повернувся із зони бойових дій на мирну землю.

«Завдяки тобі наше поле соняхів знову збиратимуть», – промовляє голос на відео.

За словами продюсерки проекту Дарії Михайлової, в Україні досі немає традиції громадського привітання солдатів, військових, ветеранів, як наприклад, у США, де люди підходять до військових і кажуть: «Thank you for your service» – «Дякую за службу».

Тож, в Україні придумали жест пошани – прикладати руку до серця, як спосіб подякувати людям у формі на вулиці, чи будь-де, не порушуючи при цьому особистого простору ветеранів.

До того ж, навіть людям, які відчувають щиру вдячність буває складно подолати цей бар’єр, підійти до іншої людини і висловити свою вдячність. Люди часто відчувають потребу висловити вдячність, приділити увагу, розказати щось, але не наважуються це зробити.

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Сміливі показують приклад

Ініціативу «завдяки тобі» підтримали відомі українські музиканти, викладачі, письменники, актори, журналісти. Так, до челенджу долучилися Джамала, Сергій Жадан, Андрій Хливнюк, Ярмак, Юрій Макаров, Роман Вінтонів (Макл Щур), Осман Пашаєв, Римма Зюбіна, Саша Кольцова, Віталій Дейнега, Антон Слєпаков та інші.

Кожен із учасників розказав свою історію, чому вдячний українським захисникам.

Пізніше до флешмобу почали долучатися люди з різних регіонів України і надсилати команді проекту відеоролики, у яких закликали класти руку на серце на знак подяки ветеранам.

У червні на YouTube-каналі проекту з'явилося чергове відео.

На ньому 22-річний скейтер Юра Коротун першим в Україні зробив трюк flip 360 з 12 сходинок на Поштовій площі і закликав доєднуватися до руху подяки.

Переносити подяку із офлайну в онлайн публічно закликав телеведучий Майкл Щур: «Побачивши військових ветеранів та ветеранок на вулицях – прикладіть долоню до серця на знак подяки», – звернувся він до глядачів

Чи потрібно це ветеранам?

Чому ветеранам важливо відчувати вдячність – пояснив ветеран бойових дій на Донбасі, доброволець, учасник оборони Савур-Могили, один із тих, чий портрет у жовтні 2014 року зробив у Донецькому аеропорту фотокореспондент Los Angeles Times Сергій Лойко, командир групи спецназу 73-го МЦСО – Максим Музика.

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«Багато ветеранів принципово не носять камуфляж у мирному житті. Але для них дійсно важливо відчувати вдячність за те, через що вони пройшли: за смерть, за страждання, втрату близьких, побратимів. Відчувати, що це недарма, що суспільство цінує ці зусилля», – сказав Максим Музика.

У цьому ж відео українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова, відома своєю гострою критикою російських політиків, висловила власну думку з приводу жестової подяки захисникам. Вона наголосила, що важливо дякувати для того, щоб в українців було розуміння цінностей.

«Ми маємо дякувати кожного дня прокидаючись і засинаючи. Це вкрай важливо. Боятися, що хтось не зрозуміє – це маячня», – закцентувала Соколова.

Дізнатися більше про кампанію «Завдяки тобі» можна на сайті проекту.

Організатори підкреслюють, що не мають жодного політичного фінансування, не переслідують ніякої політичної мети, вони просто хочуть розвинути національний рух вдячності військовим.

Матеріал підготували у рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.