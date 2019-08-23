Пробіжи та вшануй: українцям пропонують долучитися до забігу пам'яті

Пробігти та вшанувати усіх загиблих у війні на сході України. 25-го серпня відбудеться забіг пам’яті у п'яти містах України –​ Луцьк, Чернівці, Коломия, Тернопіль, Суми. Що робити, якщо живете в інших містах, але хочете вшанувати героїв?

П’ять, десять кілометрів, а може взагалі свій особистий марафон чи навпаки – пройти один кілометр. Це ваш вибір і ніхто не ставить жодних обмежень – головне подолати будь-яку дистанцію та вшанувати українських воїнів, які загинули на сході України, розповідає організатор всеукраїнського забігу Таісія Братасюк.

«У нас цьогоріч є Луцьк, Дніпро, Чернівці, Коломия, Тернопіль, Суми – вони біжать 25-го серпня, Житомир – 29-го, Миколаїв – 31-го. У цих містах можна або долучитися за онлайн-формою, або вже на місті. Якщо ж хочете пробігти в іншому місті, то це легко зробити у будь-якому місті, де б ви не були. Просто біжіть будь-яку дистанцію 25-го серпня о 10-й ранку, а потім викладіть фото у соцмережах з #вшануй», – каже Таісія Братасюк.

Ідею всеукраїнського забігу в пам’ять полеглих взяли з американського досвіду. У 2008 в США вперше провели Run for the Fallen (Біжи за полеглих), там біжать цілими штатами, кажуть організатори.

В Україні ж забігу всього рік. У дебютному 2018 році стартували в Києві, тепер мапа забігу збільшилася, і організатори вірять, що наступного року подія буде ще масштабнішою.

«Актуальність цього забігу в тому, щоб не забували тих, хто віддав своє життя за мир. Не забувати про близьких і родичів їхніх. Показати єдність, що ми разом та розуміємо, за що це все було, що ці смерті були не дарма. Ми пам'ятаємо і підтримуємо цих людей», – каже Таісія Братасюк.

У забігу пам’яті організатори прагнуть згадати поіменно кожного, хто віддав життя за цілісність України. Та закликають всіх пройти, пробігти, пропливти бажану дистанцію цим самим розповівши свою історію про того, хто змотивував вас взяти участь у всеукраїнському забігу пошани.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)