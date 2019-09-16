Україна шукає прийнятний компроміс щодо Донбасу – світова преса

Американський щоденник The Washington Post обговорює побоювання у Києві, що на переговорах з врегулювання конфлікту на сході Німеччина і Франція підштовхуватимуть Україну йти на поступки Росії. Італійське видання La Stampa пише про синод УГКЦ у Римі і про сподівання провідника українських греко-католиків на візит папи Римського в Україну. Ірландський часопис The Irish Times аналізує діяльність президента України за його перші 4 місяці на посаді.

Американський щоденник The Washington Post вміщує статтю «Україна побоюється, що її змусять піти на поступки на переговорах з Росією». У матеріалі повідомляється, що колишній президент України, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма висловив своє занепокоєння тим, що лідери Франції та Німеччини (Емманюель Макрон та Анґела Меркель), які виступають посередниками на мирних переговорах, підштовхуватимуть Україну до неприйнятних поступок Росії, зокрема підштовхуватимуть президента Володимира Зеленського погодитись на план проведення місцевих виборів у районах, утримуваних проросійськими бойовиками, без жодного спостереження з боку українського уряду.

Далі вашингтонське видання наводить слова Леоніда Кучми, який каже, що не має великих сподівань щодо зустрічі Зеленського з лідерами Франції, Німеччини та Росії: «Зеленському буде дуже важко – він буде один проти трьох».

The Washington Post пише, що першим кроком президента Зеленського на шляху до вирішення конфлікту став обмін утримуваними особами між Україною та Росією. Європейські лідери, включно з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, привітали цей обмін як «ознаку надії» щодо втілення у життя мирних угод.

Вашингтонський часопис знов посилається на слова колишнього президента України Леоніда Кучми, який наголосив, що Україна налаштована на реалізацію мирних угод, які було укладено у столиці Білорусі Мінську 2015 року. Водночас Кучма наголосив, що, на його думку, вибори можуть бути проведені тільки після виведення з Донбасу важкого озброєння і російських військ, а також переходу кордону з Росією під контроль української влади.

«Останнє оновлення щодо мирного процесу на Донбасі: нове керівництво України шукає прийнятний компроміс»





Італійський часопис La Stampa публікує статтю «Візит папи Римського міг би покласти край збройному конфлікту на сході України». У матеріалі повідомляється про синод Української греко-католицької церкви, який був проведений у Римі, і сподівання Верховного архиєпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука на здійснення папою Римським візиту в Україну. Шевчук, як пише туринське видання, порушив у Римі тему бойових дій на сході України, зазначивши, що нелегко зупинити агресора, такого як Росія. За словами глави УГКЦ, військового вирішення у цій ситуації не існує. Принагідно український духовний провідник навів слова римського первосвященника, який сказав: ведучи війну, люди втрачають усе, тоді як встановлюючи мир, навпаки, все здобувають.

La Stampa пише, що Верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук цілком розуміє, що за нинішніх умов візит папи Римського в Україну доволі складно організувати. Водночас, за словами Шевчука, така можливість, попри все, існує. Глава УГКЦ зазначив, що щоразу, коли українські священники зустрічаються з папою Римським, вони наголошують на тому, що Україна чекає на римського понтифіка. Італійський часопис також повідомляє, що, за словами Шевчука, Українська греко-католицька церква працювала на різних рівнях для того, аби відбулось повернення українських в’язнів з Росії. Святослав Шевчук водночас наголосив, що у Росії і надалі залишаються понад 100 українських в’язнів. Провідник українських греко-католиків заявив, що у цій ситуації треба дотримуватись принципу, що людське життя не може бути розмінною монетою у політичних іграх.

«Візит папи Римського міг би покласти край збройному конфлікту на сході України»





Періодичне видання Ірландії The Irish Times друкує статтю «Погляд The Irish Times на Україну: президент-новачок привертає увагу». Дублінський часопис пише, що коли український комедійний актор Володимир Зеленський занурився цього року у політику, він обіцяв здійснити великі зміни на своїй батьківщині, але після менш ніж 4 місяців свого президентства результати його діяльності стали помітними і за межами України. Газета вказує, що Зеленський і його союзники обмежили недоторканість депутатів парламенту і заснували антикорупційний суд, також затвердивши процедуру імпічменту президента. Амбітний порядок денний Зеленського в Україні був схвалений західними партнерами. Втім, як підкреслює ірландська газета, саме вирішення Зеленським справ з президентом Росії Володимиром Путіним привернуло загальну увагу.

The Irish Times нагадує, що президент Зеленський привітав в Україні 35 українців, яких утримувала Росія у в'язницях. Водночас Зеленський обміняв українців на таку ж кількість росіян, що стало наслідком низки телефонних розмов з президентом Росії Путіним. На думку ірландського часопису, Зеленський продемонстрував, що особисто готовий вести переговори і ризикувати. Видання додає, що Кремль випробував президента України, висунувши вимоги щодо видачі Володимира Цемаха, підозрюваного у справі збиття пасажирського літака рейсу МН17 у небі над сходом України. Передання Цемаха Росії викликало невдоволення нідерландських слідчих у цій справі. Проте, на думку дублінського часопису, саме цей крок Зеленського показав Путіну, що президент України готовий йти на компроміси і зазнавати критики для того, аби досягти результатів. Видання завершує, зазначаючи, що Зеленський отримав позитивні відгуки від західних лідерів, які сподіваються, що його сміливість і прагматизм можуть відновити надію на досягнення миру в Україні.

«Погляд The Irish Times на Україну: президент-новачок привертає увагу»