Кучма: Німеччина і Франція будуть схиляти Зеленського до поступок Росії

Колишній президент України, представник країни в Тристоронньої контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма в інтерв’ю Associated Press висловив побоювання, що лідери Німеччини і Франції будуть підштовхувати Україну до поступок Росії, зокрема з питання про організацію виборів на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу.

«У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко – він буде один проти трьох», – наводить агентство слова Кучми про те, що Анґела Меркель, Емманюель Макрон і Володимир Путін разом будуть схиляти президента України Володимира Зеленського до компромісів.

За словами Кучми, європейські партнери вже просять Зеленського «виконувати всі побажання Москви». Кучма наголосив, що, на його думку, вибори можуть бути проведені тільки після виведення з Донбасу важкого озброєння і російських військ, а також переходу кордону з Росією під контроль української влади.

«Постійно тривають розмови про те, щоб провести вибори на Донбасі. Але які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити, коли війська пішли геть з України, важка техніка пішла, коли українська влада з’явилася, коли можуть приїхати туди журналісти», – цитує заяву Кучми від 13 вересня агентство «Інтерфакс».

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.