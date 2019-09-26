Радіо Свобода Daily: Білий дім оприлюднив свою версію розмови Трампа із Зеленським

Текст розмови Трампа і Зеленського: Білий дім оприлюднив свою версію

Білий дім оприлюднив свою версію телефонної розмови президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і навколо якої останнім часом виникло багато суперечок щодо того, чи не висував американський лідер до українського колеги незаконних вимог.

Оприлюднений англійською мовою текст, як зазначено в ньому, не є дослівною розшифровкою запису розмови, а її викладом, який зробили працівники апарату Білого дому за своїми записами.​ Розмову читайте тут.

Тим часом 25 вересня Палата представників Конгресу США розпочала офіційний процес імпічменту – розслідування звинувачень на адресу президента Дональда Трампа щодо цієї телефонної розмови. Адміністрація Трампа заявила, що розмова з українським лідером була «дуже дружньою і цілком доречною», а спроби імпічменту президент США назвав черговим «полюванням на відьом».

Чи стане ця розмова підставою для імпічменту Трампа? Це обговорювали у програмі «Ваша свобода» із: експертом-міжнародником Максимом Ялі, народним депутатом Святославом Юрашем та керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе.

Чому звільнили генпрокурора України? Це питання в центрі суперечки, що охопила Вашингтон

Коли Віктора Шокіна звільнили в березні 2016 року з посади генерального прокурора України, на якій він пробув менш ніж 14 місяців, це вважали вирішально важливою подією в країні, яка мусила подолати корупцію і врешті серйозно взятися за реформи. Тепер же звільнення Шокіна, та й сама Україна, опинилися в центрі політичного виру в Вашингтоні, що вдарив по президентству Дональда Трампа і вже зачіпає змагання за Білий дім 2020 року.

Якою була причина звільнення? Наш оглядач Крістофер Міллер розбирався у цьому.

Що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН?

25 вересня президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на 74-й Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.​

Під час розмови президент показав кулю і розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, якого у 2016 році вбили на Донбасі.

«Я розповів вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів усього світу. Його голос звучав у «Карнегі-холі» в Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському «Ковент-Гардені» та «Гранд-опері» у Парижі. Кожен із вас міг особисто почути його неймовірний спів. Проте є річ, яка, на жаль, не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так», – сказав Зеленський і дістав кулю снайпера.

Повний текст промови читайте тут.

Уряд схвалив законопроєкт про ринок землі

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду.

Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Власність і факти біографії нового голови Національної поліції Ігоря Клименка

Кабінет міністрів України 25 вересня задовольнив рапорт про відставку Сергія Князєва, який керував Національною поліцією України з лютого 2017 року, і призначив на посаду голови відомства Ігоря Клименка.

Що відомо про нового очільника силового відомства, що покликане забезпечувати правопорядок в країні. Читайте про це за лінком.

Грета Тунберґ стала лауреаткою «альтернативної Нобелівської премії»

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберґ стала однією з чотирьох лауреатів премії Right Livelyhood Award-2019, яку називають «альтернативною Нобелівською премією».

Цього року премію, яка була заснована в Стокгольмі, присуджують вже 40-й раз. Її лауреатами стають люди, які активно борються проти забруднення довкілля, ядерної загрози, порушень прав людини і дискримінації представників меншин.

Тунберґ нагородили «за натхнення і посилення політичних вимог щодо невідкладних кліматичних дій, що відображають наукові факти».

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