Радіо Свобода Daily: Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла про зміни в медицині

Міністр охорони здоров'я Скалецька про медреформу, зарплати та вакцини

Уряд Олексія Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров’я, написала наприкінці минулого тижня колишня виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Прем’єр-міністр не забарився з відповіддю: заяву назвав брехнею, запевнив, що повернення корупції в МОЗ не буде.

Чи зміниться політика Міністерства охорони здоров'я та якою вона буде тепер? Читайте в інтерв'ю з міністром Зоряною Скалецькою.

Питання розведення сил у Золотому наразі відкладене – заступник голови Офісу президента

Питання розведення сил у Золотому на Луганщині наразі відкладене, заявив заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк в ефірі «Громадського телебачення».

«Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання (розведення – ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось», – сказав Костюк.

Які позиції можуть залишити ЗСУ і що це змінить на лінії фронту? Читайте у матеріалі.

Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренера, від провалу до «левів»

Сенсаційний виступ підопічних Андрія Шевченка наробив немало галасу у світі футболу: українці виявилися сильнішими за команду зіркового Кріштіану Роналду; українці в меншості переграли чинного чемпіона Європи; українці очолили групу та вийшли до Євро-2020. А крім того, встановили кілька унікальних досягнень і це все за один матч.

Та чи пам'ятаєте ви, що у 2016 році більшість українських вболівальників та експертів скептично ставилися до призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера? А чи не забули, що Україну ледве не залишили без очок у двох матчах? Чи може хвилювалися про майбутнє збірної, якщо Шевченко вирішить перейти до «Мілану»?

Радіо Свобода нагадує про ключові моменти цього періоду становлення нової української футбольної збірної, якою зараз пишається країна.

«Потім він писав, що я маю покаятися»: як розслідуються гомофобні напади в Україні

Влітку і восени цього року відбулося кілька гомофобних атак, які отримали широкий розголос. Серед постраждалих – ветерани війни на Донбасі, медійники, випадкові перехожі. Єдиним способом врахувати мотив ненависті у таких нападах є відкриття провадження за статтею «порушення рівноправності громадян», зазначають правозахисники, але виокремити серед них потім злочини через нетерпимість саме до ЛГБТ неможливо. Окремої статистики держава не веде, тож складно говорити навіть про обсяг проблеми. Як розслідують такі напади, Радіо Свобода вирішило з’ясувати на прикладі кількох конкретних інцидентів.

Расизм на матчі Болгарія – Англія: болгарський прем’єр закликав до відставки голови футбольного союзу

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав голову Болгарського футбольного союзу Борислава Михайлова подати у відставку після расистських вигуків болгарських уболівальників на матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року між Болгарією та Англією.

«Я закликаю Борислава Михайлова негайно подати у відставку», – написав Борисов 15 жовтня у фейсбуці.

Він також засудив поведінку декого з уболівальників.

Матч, який закінчився з рахунком 0:6 на користь Англії, двічі зупиняли через расистські вигуки на адресу англійців. Гра відбувалася 14 жовтня в болгарській столиці Софії.

Букерівську премію-2019 розділять дві письменниці

Канадська письменниця Маргарет Етвуд знову стала лауреатом Букерівської премії, але цього року вона розділила нагороду з британкою Бернардін Еварісто.

Призначення відразу двох лауреатів є порушенням правил присудження Букерівської премії, але, як зізналися члени журі, вони просто не змогли вибрати найкращий із двох творів.

Маргарет Етвуд нагороджена за роман «Заповіти» (The Testaments). Це продовження її роману «Розповідь служниці», що став бестселером і ліг в основу однойменного серіалу. У «Заповітах» дія відбувається через 15 років після подій у попередній книзі.

Бернардін Еварісто нагороджена за роман «Дівчина, жінка, інше» (Girl, Woman, Other), в якому авторка розповідає історії життя 12 персонажів, більшість із яких – темношкірі британки.

Від початку «бабиного літа» в Києві встановлено два температурні рекорди – метеорологи

Від початку 12 жовтня в українській столиці «бабиного літа» метеорологи зафіксували два температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Після полудня у неділю стовпчик максимального термометра піднявся до +23,8 градуса за Цельсієм, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році. Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6, що на 0,4 градуса вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1896 році», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 15 жовтня в Україні пануватиме суха та тепла погода з температурою вночі 5-10 градусів тепла, вдень – 19-24. Вночі та вранці у південній частині, центральних, подекуди східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Насолоджуйтесь золотою осінню!

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