Рябошапка призначив своїм заступником прокурора АРК

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив своїм заступником прокурора Автономної республіки Крим Гюндуза Мемадова. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 18 жовтня 2019 підписав наказ про призначення Гюндуз Мамедова на посаду заступника генерального прокурора», – мовиться у повідомленні.

Мамедов був призначений прокурором АРК в серпні 2016 року.

Прокурор АРК народився в 1974 році в сім'ї радянського і азербайджанського вченого Айдина Мамедова. Мамедов в 1996 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, а в 2013 році – Одеський національний економічний університет.

З 1996 року прокурор працював в прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора Приморського району міста Одеси Одеської області. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 року по липень 2014 року Гюндуз Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року - заступником прокурора Одеської області.