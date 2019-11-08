Радіо Свобода Daily: Стало відомо, кому належить автомобіль, який підірвали в Києві

Вибух автомобіля в Києві: загиблий – поліцейський, який охороняв підприємця за договором

Внаслідок вибуху автомобіля в Києві, що стався ввечері 6 листопада, загинув 40-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору, повідомляє поліція столиці України.

«Ще двоє – 57-річний підприємець і 34-річний водій з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

У поліції Радіо Свобода відмовилися назвати імена загиблого і постраждалих, пославшись на таємницю слідства.

При цьому, за даними ЗМІ, автомобіль належить директору фармацевтичної компанії Ігореві Салу.

Гра в хованки: таємні візити членів команди Зеленського до олігархів і бізнесменів

Прозорість влади – запорука довіри до керівництва країни, а ще – один із корупційних запобіжників. Адже разом із впливовою посадою політик отримує і можливість вирішувати проблеми, сприяти окремим особам або широким верствам населення. І часто ці інтереси – приватні та державні – перебувають у конфлікті. Тож на чий бік стане політик?

Нерідко такі домовленості відбуваються не просто без інформування суспільства, але і втаємничено, законспіровано, під час тіньових зустрічей представників влади та великого бізнесу. І єдиний спосіб про них дізнатись – це спостерігати за життям в урядових кварталах, біля офісів впливових осіб, а інколи і поблизу їхніх помешкань.

«Схеми» розповідають про зустрічі, які можуть мати великий вплив на життя українців, але про які публічно невідомо. Вони – лише невелика частина того, що відбувається за спиною в суспільства, зафіксовані за короткий період часу та ще й всупереч протидії їхніх учасників.

Суд заарештував народного депутата Дубневича із правом 90 млн гривень застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала народного депутата із групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича до 31 грудня.

Він може вийти на волю під заставу в 90 мільйонів гривень.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень.

Сам Дубневич вважає необґрунтованими заяви генпрокурора і заявляє про «політичне підґрунтя» справи.

Зеленський обіцяє до кінця 2019 року «попрощатися» з членами уряду, які «не впораються»

Президент України Володимир Зеленський обіцяє до кінця 2019 року «попрощатися» з членами Кабінету міністрів, які «не впораються».

«Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є «плюси» і «мінуси». Немає «корумпованого досвіду». І це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються – теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе – з тим будемо прощатися», – сказав Зеленський у своєму блозі на YouTube.

МОЗ відсторонило директора Національного інституту раку

Міністерство охорони здоров’я України відсторонило Олену Колесник від керівництва Національним інститутом раку. Наказ озвучив перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос на виїзному засіданні комітету Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ».

«З метою проведення перевірки дотримання статуту та умов контракту з директором інституту Оленою Колесник, наказую затвердити склад комісії Міністерства охорони здоров'я для проведення комісійної перевірки, ... відсторонити Колесник Олену Олександрівну на час проведення комісійної перевірки», – зачитав наказ Семиволос.

Обов’язки директора виконуватиме заступник директора Андрій Колесник.

Перевірка має стартувати 11 листопада і триватиме до 13 грудня.

Міністерство охорони здоров’я 25 жовтня повідомило про результати аудиту в Національному інституті раку. Як стверджують в МОЗ, перевірка виявила в медичній установі низку порушень.

Бійка футбольних фанів у Львові – двоє поліцейських травмовані

6 листопада пізно увечері у Львові сталася масова бійка футбольних фанів у центрі міста, в результаті якої травмувань зазнали двоє правоохоронців, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Близько 23:15 на оперативну лінію 102 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові… Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб – футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки – з них четверо львів’ян віком 20-22 роки, інші – іноземці», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, було також пошкоджено два службові автомобілі.

Щасливе визволення. У США поліцейські допомогли ведмедю вибратися з контейнера для сміття

Округ Плейсер у лісистій місцевості на північному сході Каліфорнії став відомим за часів «золотої лихоманки» в середині XIX століття. Зараз він знову потрапив у новини, завдяки місцевому ведмедю. Звір, який добував собі їжу в містечку Кінгс-Біч на березі озера Тахо, заліз у контейнер для сміття, але опинився в пастці – йому ніяк не вдавалося пролізти в одну з кришок.

Допомогли тварині поліцейські – в результаті операції людська геніальність і звіриний інстинкт перемогли, і ведмідь опинився на волі. Як повідомив в соціальних мережах офіс місцевого шерифа, правоохоронці і місцеві мешканці добре знають цього ведмедя, навіть дали йому кличку «Тішерт». Крім ведмедів, на північному березі озера Тахо серед дикої природи живуть пуми та койоти​

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