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01 грудня 2019, Київ 07:50
Фотогалереї

Архівні фото. Референдум за незалежність України 1 грудня 1991 року

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Бюлетень референдуму містив текст Акта проголошення незалежності України, ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року.

Було запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» із двома варіантами відповіді: «Так, підтверджую» або «Ні, не підтверджую».

Український народ підтвердив прагнення жити в незалежній державі – 90,32% учасників референдуму відповіло: «Так, підтверджую». Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України.

Референдум відбувся в усіх 27 адміністративних регіонах України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі.

У Києві ідею незалежності України підтримали 92,88 відсотка виборців, в Донецькій області – 83,9%, в Луганській – 83,86%. А в Автономній республіці Крим сказали «Так» незалежності Української держави 54,19% виборців, тоді як у Севастополі показник був вищим – 57,07%.

Тільки після 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати інші країни світу:

2 грудня – Канада і Польща,
3 грудня – Угорщина,
4 грудня – Латвія і Литва,
5 грудня – Російська Федерація, Аргентина, Болгарія і так далі.

Одночасно з референдумом 1 грудня відбулися перші в історії незалежної Української держави вибори президента України, на яких главою держави був обраний Леонід Кравчук (61,59 відсотка голосів). Другий результат на виборах президента здобув В’ячеслав Чорновіл (23,27%), а на третьому місці опинився Левко Лук’яненко (4,49%). Загалом балотувалися 6 кандидатів.
Під час агітації в центрі української столиці у переддень референдуму за Незалежність України. Київ, 30 листопада 1991 року
1 Під час агітації в центрі української столиці у переддень референдуму за Незалежність України. Київ, 30 листопада 1991 року
Мітинг у Києві 30 листопада 1991 року &ndash; в переддень референдуму за незалежність України. На світлині, зокрема, прапори &ndash; України та тодішнього Європейського економічного співтовариства (ЄЕС)
2 Мітинг у Києві 30 листопада 1991 року – в переддень референдуму за незалежність України. На світлині, зокрема, прапори – України та тодішнього Європейського економічного співтовариства (ЄЕС)
Під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Київ, 1 грудня 1991 року
3 Під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Київ, 1 грудня 1991 року
Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі&nbsp;
4 Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі 
Громадяни України підтвердили прагнення жити в незалежній державі &ndash; 90,32 відсотка&nbsp; учасників референдуму відповіло: &laquo;Так, підтверджую&raquo;. Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи &ndash; 84,18% населення України
5 Громадяни України підтвердили прагнення жити в незалежній державі – 90,32 відсотка  учасників референдуму відповіло: «Так, підтверджую». Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України
Курсанти голосують на одній з виборчих дільниць у Києві
6 Курсанти голосують на одній з виборчих дільниць у Києві
Курсант демонструє бюлетень президентських виборів, які проводилися паралельно із Всеукраїнським референдумом щодо незалежності України
7 Курсант демонструє бюлетень президентських виборів, які проводилися паралельно із Всеукраїнським референдумом щодо незалежності України
У столиці СРСР&nbsp;&ndash; Москві&nbsp;&ndash; також голосували за незалежність Української держави. На фото виборча дільниця у постійному представництві України в Москві, 1 грудня 1991 року
8 У столиці СРСР – Москві – також голосували за незалежність Української держави. На фото виборча дільниця у постійному представництві України в Москві, 1 грудня 1991 року
Черга на виборчій дільниці в постійному представництві України в Москві. Охочих проголосувати за незалежність Української держави було чимало і там. СРСР доживав свої останні дні &ndash; до його офіційного розпаду й призвели результати саме Всеукраїнського референдуму 1 грудня.&nbsp;&nbsp; Вже 8 грудня&nbsp;1991&nbsp;року&nbsp;президентом України&nbsp;Леонідом Кравчуком, президентом Росії&nbsp;Борисом Єльциним&nbsp;та головою Верховної Ради Республіки Білорусь&nbsp;Станіславом Шушкевичем&nbsp;у&nbsp;Біловезькій Пущі&nbsp;поблизу&nbsp;Берестя&nbsp;(Білорусь) було підписано Біловезьку угоду, якою було оголошено розпуск&nbsp;Союзу РСР &nbsp;
9 Черга на виборчій дільниці в постійному представництві України в Москві. Охочих проголосувати за незалежність Української держави було чимало і там. СРСР доживав свої останні дні – до його офіційного розпаду й призвели результати саме Всеукраїнського референдуму 1 грудня.  

Вже 8 грудня 1991 року президентом України Леонідом Кравчуком, президентом Росії Борисом Єльциним та головою Верховної Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій Пущі поблизу Берестя (Білорусь) було підписано Біловезьку угоду, якою було оголошено розпуск Союзу РСР

 
&laquo;Спостерігачем&raquo; на виборчій дільниці в Москві був Тарас Шевченко&nbsp;&ndash; щоправда, він лише із портрета дивився, як народ підтримує незалежність Української держави
10 «Спостерігачем» на виборчій дільниці в Москві був Тарас Шевченко – щоправда, він лише із портрета дивився, як народ підтримує незалежність Української держави
Ця ж дільниця в постійному представництві України в Москві
11 Ця ж дільниця в постійному представництві України в Москві
Намісник Києво-Печерської лаври, архімандрит Елевферій під час голосування на виборчій дільниці в Києві
12 Намісник Києво-Печерської лаври, архімандрит Елевферій під час голосування на виборчій дільниці в Києві
Кандидат у президенти України, тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Його й обрали президентом України &ndash; отримав 61,59 відсотка голосів виборців
13 Кандидат у президенти України, тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах.

Його й обрали президентом України – отримав 61,59 відсотка голосів виборців
А ось так агітували за Леоніда Кравчука в центрі Києва&nbsp;30 листопада 1991 року&nbsp;&ndash;&nbsp;у переддень референдуму за незалежність України і президентських виборів&nbsp;
14 А ось так агітували за Леоніда Кравчука в центрі Києва 30 листопада 1991 року – у переддень референдуму за незалежність України і президентських виборів 
Кандидат у президенти України, голова Львівської обласної ради В&rsquo;ячеслав Чорновіл вітає виборців на дільниці N41 у Львові під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. В&rsquo;ячеслав Чорновіл здобув другий результат на виборах президента &ndash; 23,27% голосів виборців&nbsp; &nbsp;
15 Кандидат у президенти України, голова Львівської обласної ради В’ячеслав Чорновіл вітає виборців на дільниці N41 у Львові під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах.

В’ячеслав Чорновіл здобув другий результат на виборах президента – 23,27% голосів виборців 
 
Кандидат у президенти України Левко Лук&rsquo;яненко під час голосування в Києві на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. На виборах президента&nbsp;він здобув третій результат&nbsp;&ndash; 4,49 голосів виборців. Загалом на посаду глави держави балотувалися 6 кандидатів
16 Кандидат у президенти України Левко Лук’яненко під час голосування в Києві на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах.

На виборах президента він здобув третій результат – 4,49 голосів виборців. Загалом на посаду глави держави балотувалися 6 кандидатів
Чоловік агітує за кандидата в президенти України Левка Лук&#39;яненка в центрі Києва&nbsp;30 листопада 1991 року&nbsp;&ndash;&nbsp;в переддень референдуму за Незалежність України і президентських виборів&nbsp;
17 Чоловік агітує за кандидата в президенти України Левка Лук'яненка в центрі Києва 30 листопада 1991 року – в переддень референдуму за Незалежність України і президентських виборів 
80-річна киянка голосує на дому
18 80-річна киянка голосує на дому
Перед початком підрахунку голосів на одній з виборчих дільниць в українській столиці на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Київ, 1 грудня 1991 року Український народ на Всеукраїнському референдумі підтвердив прагнення жити в незалежній &nbsp;державі &ndash; 90,32% учасників референдуму відповіло: &laquo;Так&raquo;. Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи &ndash; 84,18% населення України. Референдум відбувся в усіх 27 адміністративних регіонах України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі. Тільки після 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати інші країни світу
19 Перед початком підрахунку голосів на одній з виборчих дільниць в українській столиці на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Київ, 1 грудня 1991 року

Український народ на Всеукраїнському референдумі підтвердив прагнення жити в незалежній  державі – 90,32% учасників референдуму відповіло: «Так». Загалом в голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення України.

Референдум відбувся в усіх 27 адміністративних регіонах України: 24 областях, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі.

Тільки після 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати інші країни світу
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Петро Кагуй

На Радіо Свобода працює з серпня 1994 року. Останнім часом виконує функції старшого веб-редактора.  Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

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