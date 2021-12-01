«Припинити агресію Росії – це не підживлювати її надії на реванш». Звернення Ініціативи «Першого грудня»

Ініціативна група «Першого грудня», створена десять років тому у 30-у річницю Референдуму за незалежність, оприлюднила своє звернення «Надходить велика доба». Учасники ініціативи, яку створювали і до якої входять провідні українські інтелектуали, у своєму зверненні аналізують стан українського суспільства, політичну і геополітичну ситуацію і висловлюють своє бачення важелів припинення агресії Росії проти України. Радіо Свобода наводить основні тези звернення.

Десять років тому новостворена Ініціативна група «Першого грудня» виступила із «Декларацією», у якій так оцінила проблеми тогочасного українського суспільства:

«Хибно зрозуміле матеріалістичне мислення взяло гору над пріоритетом етичних і духовних цінностей. Взаємне поборювання й жадоба нагромадження стали масовими нормами соціальної поведінки. Все це спричинило серйозні суспільні деформації: моральні чесноти асоціюються з життєвим програшем, правосуддя щораз більше ототожнюється з корупцією та правом сили, зросла криміналізація суспільства, поглибився розрив між бідними та багатими. Це призвело до атомізації суспільства, викривило міжлюдські стосунки, а також породило відчуження між політичною владою та народом і недовіру до держави загалом».

Подальші роки принесли Україні низку виснажливих випробувань і дивовижних перемог, зазначають учасники Групи, проте ті висновки десятирічної давнини все ще залишаються актуальними.

«Це, зокрема, свідчить про те, що суспільний договір, за яким ми живемо, залишається майже тим самим», – вважають учасники Ініціативної групи.

Сьогодні до Ініціативної групи «Першого грудня» входять чільні українські інтелектуали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Тези звернення Ініціативи «Перше грудня» :

Світ міняється настільки стрімко, що може актуалізуватися пересторога Івана Франка: «Бо приходить велика доба, і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими!»

Для нас, українців, велика доба розпочалась 1991 року зі здобуттям незалежності, утвердилась феєричними Майданами й покликала нас до жертовності 2014 року на фронтах війни.

Проте, ми все ще не маємо національного консенсусу, а тому залишаємося «малими і неприготованими»

Пропонуємо всім політичним групам замислитись: чи будуть ваші електоральні розрахунки важливими, якщо Кремль розпочне нову фазу війни?

Росія веде гібридну «Третю світову війну» задля нового переділу світу, але яку європейські політики не хочуть визнавати задля збереження ілюзії миру.

Україні не треба, щоб Європа воювала замість нас. Нам важливо, щоб у цій боротьбі ми не були самотні.

Мирним континент може бути лише тоді, коли Україна стане однією з опор нової безпекової конструкції Європи.

Українському суспільству варто усвідомити, що є надійніший шлях припинити агресію Росії, а саме: припинити підживлювати її надіями на реванш.

Кремль живиться нашими непорозуміннями, його мобілізує наша розруха, його п’янить наша слабкість.

Авторитарний лідер не об’єднає Україну.

Успішну дорогу вказали українські Майдани: самоорганізація на основі чітко усвідомлених і засвоєних цінностей. Це українська демократична традиція, базована на громадах. Це «єдність у багатоманітті», коли ми погоджуємося бути різними за нашими вподобаннями, але залишаємося єдиними й солідарними за нашими цінностями.

Ці цінності спираються на людську гідність, вірність правді, взаємній пошані, готовності до розважливості та справедливості.

Для перемоги у цьому змаганні нам потрібна ефективна й енергійна держава.

Проблема залишається: бути ефективними для наших політиків означає ефективно ламати спротив опозиції, тоді як насправді потрібна успішна менеджерська праця задля об’єднання зусиль і згуртування довкола вищих національних інтересів.

Зловживання в системі правосуддя вигідне надто багатьом впливовим групам, а тому нейтралізувати їхній спротив можна лише консолідованими зусиллями й за свідомої підтримки всього суспільства.

Замість справжньої боротьби з незаконними каналами збагачення, суспільству пропонують запровадження російської моделі упокорення олігархів.

Міжнародна підтримка – це лише зовнішні передумови нашої перемоги. Головна передумова – внутрішнє преображення країни.

Вільні й відповідальні люди, які в Україні вже вочевидь з’явилися, мають солідарно взятися за руки і стати хребтом нового суспільного організму.

Повністю текст ювілейного звернення Ініціативи «Перше грудня» читайте тут.

1 грудня ще День пам'яті одного із засновників Ініціативної групи «Першого грудня», дисидента, ​морального авторитета, інтелектуала, філософа Євгена Сверстюка.