«Припинити агресію Росії – це не підживлювати її надії на реванш». Звернення Ініціативи «Першого грудня»

Ініціативна група «Першого грудня», створена десять років тому у 30-у річницю Референдуму за незалежність, оприлюднила своє звернення «Надходить велика доба». Учасники ініціативи, яку створювали і до якої входять провідні українські інтелектуали, у своєму зверненні аналізують стан українського суспільства, політичну і геополітичну ситуацію і висловлюють своє бачення важелів припинення агресії Росії проти України. Радіо Свобода наводить основні тези звернення.
Десять років тому новостворена Ініціативна група «Першого грудня» виступила із «Декларацією», у якій так оцінила проблеми тогочасного українського суспільства:
«Хибно зрозуміле матеріалістичне мислення взяло гору над пріоритетом етичних і духовних цінностей. Взаємне поборювання й жадоба нагромадження стали масовими нормами соціальної поведінки. Все це спричинило серйозні суспільні деформації: моральні чесноти асоціюються з життєвим програшем, правосуддя щораз більше ототожнюється з корупцією та правом сили, зросла криміналізація суспільства, поглибився розрив між бідними та багатими. Це призвело до атомізації суспільства, викривило міжлюдські стосунки, а також породило відчуження між політичною владою та народом і недовіру до держави загалом».
Подальші роки принесли Україні низку виснажливих випробувань і дивовижних перемог, зазначають учасники Групи, проте ті висновки десятирічної давнини все ще залишаються актуальними.
«Це, зокрема, свідчить про те, що суспільний договір, за яким ми живемо, залишається майже тим самим», – вважають учасники Ініціативної групи.
Сьогодні до Ініціативної групи «Першого грудня» входять чільні українські інтелектуали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.
Тези звернення Ініціативи «Перше грудня» :
- Світ міняється настільки стрімко, що може актуалізуватися пересторога Івана Франка: «Бо приходить велика доба, і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими!»
- Для нас, українців, велика доба розпочалась 1991 року зі здобуттям незалежності, утвердилась феєричними Майданами й покликала нас до жертовності 2014 року на фронтах війни.
- Проте, ми все ще не маємо національного консенсусу, а тому залишаємося «малими і неприготованими»
- Пропонуємо всім політичним групам замислитись: чи будуть ваші електоральні розрахунки важливими, якщо Кремль розпочне нову фазу війни?
- Росія веде гібридну «Третю світову війну» задля нового переділу світу, але яку європейські політики не хочуть визнавати задля збереження ілюзії миру.
- Україні не треба, щоб Європа воювала замість нас. Нам важливо, щоб у цій боротьбі ми не були самотні.
- Мирним континент може бути лише тоді, коли Україна стане однією з опор нової безпекової конструкції Європи.
- Українському суспільству варто усвідомити, що є надійніший шлях припинити агресію Росії, а саме: припинити підживлювати її надіями на реванш.
- Кремль живиться нашими непорозуміннями, його мобілізує наша розруха, його п’янить наша слабкість.
- Авторитарний лідер не об’єднає Україну.
- Успішну дорогу вказали українські Майдани: самоорганізація на основі чітко усвідомлених і засвоєних цінностей. Це українська демократична традиція, базована на громадах. Це «єдність у багатоманітті», коли ми погоджуємося бути різними за нашими вподобаннями, але залишаємося єдиними й солідарними за нашими цінностями.
- Ці цінності спираються на людську гідність, вірність правді, взаємній пошані, готовності до розважливості та справедливості.
- Для перемоги у цьому змаганні нам потрібна ефективна й енергійна держава.
- Проблема залишається: бути ефективними для наших політиків означає ефективно ламати спротив опозиції, тоді як насправді потрібна успішна менеджерська праця задля об’єднання зусиль і згуртування довкола вищих національних інтересів.
- Зловживання в системі правосуддя вигідне надто багатьом впливовим групам, а тому нейтралізувати їхній спротив можна лише консолідованими зусиллями й за свідомої підтримки всього суспільства.
- Замість справжньої боротьби з незаконними каналами збагачення, суспільству пропонують запровадження російської моделі упокорення олігархів.
- Міжнародна підтримка – це лише зовнішні передумови нашої перемоги. Головна передумова – внутрішнє преображення країни.
- Вільні й відповідальні люди, які в Україні вже вочевидь з’явилися, мають солідарно взятися за руки і стати хребтом нового суспільного організму.
Повністю текст ювілейного звернення Ініціативи «Перше грудня» читайте тут.
1 грудня ще День пам'яті одного із засновників Ініціативної групи «Першого грудня», дисидента, морального авторитета, інтелектуала, філософа Євгена Сверстюка.
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