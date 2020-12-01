Євген Сверстюк. День пам'яті. Претендентам на місце в українській еліті є на кого рівнятися

1 грудня – день пам'яті за Євгеном Сверстюком. Його вважають моральним авторитетом, взірцем інтелектуала і відповідального лідера, прикладом відстоювання свободи думки. Його життя показує, як багато може зробити для наступних поколінь людина, чиї «помисли чисті, а слова тихі і правдиві». Сверстюк палко підтримував Майдан і пішов із життя першого дня зими 2014 року, коли вже на майдані Незалежності в Києві зібралися сотні тисяч людей, щоб засудити свавілля і висловити протест намаганням тогочасної влади змінити геополітичний вибір України на користь «русского мира». Радіо Свобода зібрало головні факти життя Євгена Сверстюка та деякі з його висловлювань.

Євген Сверстюк народився 13 грудня 1927 року на Волині у селянській родині.

Закінчив відділення «логіка і психологія» філологічного факультету Львівського університету.

Навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту психології при Міністерстві освіти УРСР.

Працював учителем української мови у Почаєві та селі Богданівка на Тернопільщині.

Викладав українську літературу в Полтавському педагогічному інституті.

Працював старшим науковим працівником НДІ психології.

Був завідувачем відділу прози журналу «Вітчизна».

Працював відповідальним секретарем «Українського ботанічного журналу» під керівництвом брата Миколи Зерова – Дмитра Костьовича .

– . У 1964 році написав памфлет «З приводу процесу над Погружальським», який таємно розповсюджувався самвидавом.

У 1965 році в Одеському університеті захистив кандидатську дисертацію.

У 1970 році в Парижі була видана книга Євгена Сверстюка «Собор у риштованні» .

. 14 січня 1972 року Євгена Сверстюка арештували і засудили до 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання за ст. 62 – «За антирадянську агітацію і пропаганду».

Після повернення із заслання працював столяром, оскільки радянська влада закривала дисидентам усі можливості працювати за фахом.

Улітку 1987 року разом із Сергієм Набокою , Олесем Шевченком , Ольгою-Гейко-Матусевич , Віталієм Шевченком , Миколою Матусевичем та іншими – створили Український культурологічний клуб (УКК) .

, , , , та іншими – створили . Досліджував творчість Шевченка, Гоголя, Франка .

. У 1989 році заснував газету «Наша віра» та був її незмінним редактором.

У 2011 році взяв участь у створенні ініціативи, об'єднавчого руху – «Першого грудня», разом із Любомиром Гузаром, Іваном Дзюбою, Мирославом Поповичем, Мирославом Мариновичем і Вадимом Скуратівським.

разом із Був президентом Українського ПЕН-клубу.

Євген Сверстюк багато писав, його статті, есеї, його публічні виступи мали великий вплив на відродження національних духовних цінностей.

Сверстюк часто зустрічався зі студентами та школярами, організовував і проводив вечори, присвячені дисидентам та видатним українським діячам.

Восени 2013 року, попри важку хворобу, Євген Сверстюк разом із дружиною Валерією Андрієвською ходили на Майдан.

Прощання із Євгеном Сверстюком було 4 грудня 2014 року у Київському будинку учителя, в історичному приміщенні, де колись засідала Центральна Рада УНР. Віддати останню честь Сверстюку ішли прямо з Майдану.

Поховали Євгена Сверстюка на Байковому цвинтарі у Києві.

Його іменем названо вулицю.

Цитати

«Один у полі воїн – це перше гасло кожної людини. Кожен має бути воїном і воювати там, де може бути успішним і не перекладати свою роботу на інших»

«Якщо нація, яка обороняється, є мобілізована духовно, то її неможливо перемогти»

«Потрібне реформування людини, щоб вона жила за правдою і законом. І то ще не останній наш Майдан, який має послужити стартовою позицією для формування громадянського суспільства, де праця задля спільного добра і щедрість душі є запорукою гідного життя кожного».

«Російська пропаганда не є інтелектуальним продуктом. Це найдешевший спосіб обдурювати людей. Робота інтелекту – прораховувати кроки наперед і розуміти, що брехня має короткі ноги і не може бути фундаментом».

«Взагалі вся наша філософія, вірніше навіть вся свідомість наша людська, побудована на правдивому перегляді минулого. І нація тримається на історичній пам’яті».

«Прагнення до правди закладене в людині так само глибоко, як і сумління. Але в багатьох людей воно притлумлене»​.

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Сверстюк про статус української мови в Україні​

Ініціатива «Першого грудня» знайде підтримку

Ініціатива «Перше грудня» про Сверстюка

– Є щось особливе в тому, що Євген Сверстюк – член Ініціативної групи «Першого грудня» – помер саме 1 грудня. Це ніби його прощальний заповіт.

Євген Сверстюк любив Україну, а Україна любила його. Бо з ним, великим, вона сама ставала великою. І таки справді стане великою, якщо вчитається у його книги й прислухається до його моральних максим.

Офіційний некролог за Євгеном Сверстюком не має сенсу: його найбільші здобутки записані не в трудовій книжці, а в людських серцях. А ще не має сенсу тому, що під таким некрологом треба було б підписати більшість українського народу поіменно.

Такі люди, як Євген Сверстюк, демонструють принципи, які вирізняють справжню національну еліту. Тим, хто має високі амбіції на лідерство, є на кого рівнятися.

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