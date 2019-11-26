Водомети, десятки затриманих, тисячі учасників протесту. Що відбувається у Грузії?

Зранку 26 листопада грузинська влада знову застосувала силу проти протестувальників, щоб розблокувати парламент. Опозиція вимагає дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.
Що відбувається?
- 26 листопада учасники акції у Тбілісі оточили грузинський парламент, після чого їх розігнали колони спецпризначенців МВС.
- Поліція після попередження застосувала водомет, щоб не допустити блокування пленарного засідання парламентської більшості – депутатів владної партії Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія».
- 28 осіб, включаючи лідерів опозиційних партій, були затримані через «непокору поліції та хуліганство». Серед них – соратники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Невдовзі їх відпустили.
- Четверо протестувальників постраждали, троє – госпіталізовані, згідно з даними МОЗ.
Як довго тривають протести?
- 14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками. Опозиція у відповідь заявила, що проводитиме акції протесту.
- 18 листопада парламент Грузії не зміг відновити роботу: учасники протестів заблокували всі входи в будівлю. Поліція Грузії розігнала демонстрантів за допомогою водомета і сльозогінного газу.
- Зміна системи з мішаної на пропорційну до 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які протягом тижнів збиралися в Тбілісі в червні та липні 2019 року.
Чого хочуть протестувальники?
- Відставки уряду;
- Проведення дострокових виборів;
- Реформи виборчого законодавства й переходу на систему пропорційних виборів за партійними списками.
А яка зараз виборча система?
- Мішана, мажоритарно-пропорційна.
- Така система, за словами опозиції, грає на користь правлячої партії, яка перебуває при владі з 2012 року.
- Лідер опозиційної партії «Нова Грузія» та колишній кандидат у президенти Ґіорґі Вашадзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» «здатна проводити парламентську сесію лише використовуючи поліцію».
- «Цей протест продовжуватиметься і ставатиме дедалі більш гарячішим», – сказав інформаційному агентству Reuters лідер партії «Європейська Грузія» Гіга Бокерія.
- За словами представника «Єдиного національного руху» Георгія Барамідзе, лідер «Грузинської мрії» показав усьому світу, що може збирати свій «однопартійний парламент тільки завдяки «робокопам» (поліцейським – ред.).
Чи йде влада на поступки?
- 25 листопада мер Тбілісі та генсекретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе заявив, що вони не збираються йти на поступки та виконувати вимогу опозиції. «Тема закрита», – сказав він та наголосив, що у 2020 році вибори проходитимуть за чинною змішаною виборчою системою.
- Законодавець від правлячої партії Мамука Мдінарадзе сказав журналістам, що «якщо протестувальники порушуватимуть закон, держава діятиме відповідним чином».
- Голова вищого законодавчого органу Грузії Арчіл Талаквадзе закликав опозицію повернутися до парламентської формату. За словами спікера, сперечатися і висловлювати свою думку можна на пленарних засіданнях, зборах комітетів і бюро.
- Каладзе підтвердив використання водометів проти протестувальників. Ця заява суперечить версії директора департаменту патрульної поліції Важи Сирадзе, який заперечує, що при розгоні мітингу біля будівлі парламенту використовувалися спеціальні засоби, в тому числі водомети, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.
Міжнародні реакції
- США та ЄС закликали 17 листопада грузинський уряд, партії та громадянське суспільство до «спокійного та шанобливого діалогу».
- Делегація ЄС у Грузії та посольство США «визнають глибоке розчарування широкого сегменту грузинського суспільства через провал парламентом змін до конституції», йдеться у спільній заяві дипломатів від 17 листопада.
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