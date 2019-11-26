Водомети, десятки затриманих, тисячі учасників протесту. Що відбувається у Грузії?

Зранку 26 листопада грузинська влада знову застосувала силу проти протестувальників, щоб розблокувати парламент. Опозиція вимагає дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Що відбувається?

26 листопада учасники акції у Тбілісі оточили грузинський парламент, після чого їх розігнали колони спецпризначенців МВС.

Поліція після попередження застосувала водомет, щоб не допустити блокування пленарного засідання парламентської більшості – депутатів владної партії Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія».

«Грузинська мрія». 28 осіб, включаючи лідерів опозиційних партій, були затримані через «непокору поліції та хуліганство». Серед них – соратники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі . Невдовзі їх відпустили.

. Невдовзі їх відпустили. Четверо протестувальників постраждали, троє – госпіталізовані, згідно з даними МОЗ.

Як довго тривають протести?

14 листопада парламентська більшість проголосувала проти поправки про перехід на вибори за партійними списками. Опозиція у відповідь заявила, що проводитиме акції протесту.

18 листопада парламент Грузії не зміг відновити роботу: учасники протестів заблокували всі входи в будівлю. Поліція Грузії розігнала демонстрантів за допомогою водомета і сльозогінного газу.

Зміна системи з мішаної на пропорційну до 2020 року була однією з вимог тисяч демонстрантів, які протягом тижнів збиралися в Тбілісі в червні та липні 2019 року.

Чого хочуть протестувальники?

Відставки уряду;

Проведення дострокових виборів;

Реформи виборчого законодавства й переходу на систему пропорційних виборів за партійними списками.

А яка зараз виборча система?

Мішана, мажоритарно-пропорційна.

Така система, за словами опозиції, грає на користь правлячої партії, яка перебуває при владі з 2012 року.​

Лідер опозиційної партії «Нова Грузія» та колишній кандидат у президенти Ґіорґі Вашадзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» «здатна проводити парламентську сесію лише використовуючи поліцію».

заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» «здатна проводити парламентську сесію лише використовуючи поліцію». «Цей протест продовжуватиметься і ставатиме дедалі більш гарячішим», – сказав інформаційному агентству Reuters лідер партії «Європейська Грузія» Гіга Бокерія .

. За словами представника «Єдиного національного руху» Георгія Барамідзе, лідер «Грузинської мрії» показав усьому світу, що може збирати свій «однопартійний парламент тільки завдяки «робокопам» (поліцейським – ред.).

Чи йде влада на поступки?

25 листопада мер Тбілісі та генсекретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе заявив, що вони не збираються йти на поступки та виконувати вимогу опозиції. «Тема закрита», – сказав він та наголосив, що у 2020 році вибори проходитимуть за чинною змішаною виборчою системою.

заявив, що вони не збираються йти на поступки та виконувати вимогу опозиції. «Тема закрита», – сказав він та наголосив, що у 2020 році вибори проходитимуть за чинною змішаною виборчою системою. Законодавець від правлячої партії Мамука Мдінарадзе сказав журналістам, що «якщо протестувальники порушуватимуть закон, держава діятиме відповідним чином».

сказав журналістам, що «якщо протестувальники порушуватимуть закон, держава діятиме відповідним чином». Голова вищого законодавчого органу Грузії Арчіл Талаквадзе закликав опозицію повернутися до парламентської формату. За словами спікера, сперечатися і висловлювати свою думку можна на пленарних засіданнях, зборах комітетів і бюро.

Каладзе підтвердив використання водометів проти протестувальників. Ця заява суперечить версії директора департаменту патрульної поліції Важи Сирадзе, який заперечує, що при розгоні мітингу біля будівлі парламенту використовувалися спеціальні засоби, в тому числі водомети, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

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