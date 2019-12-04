Хто такий Антон Дробович, новий голова Інституту національної пам'яті?

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Антона Дробовича на посаду очільника Українського інституту національної пам’яті. Новому голові УІНП – 33 роки. Він є кандидатом філософських наук і магістром правознавства.

Антон Дробович здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Також він випускник програми «Цінності та суспільство» The AspenInstitute Kyiv.

Нині Дробович є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова, викладає на кафедрі, і водночас керівник освітніх програм меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», а також є експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Крім того, він член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців.

Попередні посади

Раніше Антон Дробович був СЕО міжнародного форуму Ukrainian ID, керівником напрямку стратегічного розвитку комплексу «Мистецький арсенал», працював в органах державної влади, державних закладах культури та освіти, в тому числі – на посаді радника міністра освіти і науки України.

Також Дробович працював журналістом та керівником аналітичного відділу незалежного інформаційного агентства, яке займалося висвітленням питань освіти, науки та молодіжної політики.

2014 року, як доброволець, брав участь у бойових діях на Донбасі.

Дослідження і публікації

Новий очільник УІНП – лауреат мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, співавтор навчально-методичних посібників і програм та низки експертних матеріалів на тему соціального розвитку, освіти та культури, має десятки наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Відтак його називають експертом у сфері освіти і культури, арткритиком та дослідником. Серед напрямків досліджень: реалізація державної політики, нормативно-правове забезпечення реформ у сфері освіти і культури, ефективне управління та «розумні інвестиції» в державні заклади культури, формальна та неформальна освіта дорослих, стратегування та комунікації в освіті та культурі.

Наміри

Як кандидат на посаду директора Українського інституту національної пам'яті в інтерв'ю для «Історичної правди» Дробович казав, що претендує на посаду, оскільки має бажання перетворити офіційну політику пам'яті в Україні на більш виважену та ліберальну.

Своїми пріоритетами у національній політиці пам'яті він назвав «результативність та зрозумілість діяльності УІНП для платників податків». Також зазначив, що процес декомунізації в Україні вважає незавершеним у частині суспільної свідомості, адже «не можна за 5 років здекомунізувати те, що «комунізувалось» упродовж десятиліть».​

Статки

Декларація Антона Дробовича за 2018 рік свідчить, що він має дві квартири у спільній власності та автомобіль Volkswagen Polo 2004 року.

За основним місцем роботи (Національний педагогічний університет імені Драгоманова) Дробович заробив 93318 гривень, за роботу в БО «Фонд підтримки міжнародного співробітництва України» отримав 52970 гривень та 357393 гривень – від зайняття підприємницькою діяльністю.