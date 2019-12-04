Дробович стане головою Інституту нацпам’яті замість В’ятровича – депутати

Антон Дробович стане головою Українського інституту національної пам’яті, повідомили народні депутати Володимир В’ятрович та Олексій Гончаренко.

Дробович – кандидат філософських наук. Він – керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

Згодом уряд повідомив, що Дробович переміг на конкурсі на посаду голови Української інституту національної пам’яті

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посади голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який працював з 2014 року. У листопаді він був зареєстрований народним депутатом від «Європейської солідарності» замість Ірини Луценко.

Український інститут національної пам’яті реалізує державну політику у сфері відновлення й збереження національної пам’яті Українського народу.