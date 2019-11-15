В’ятрович заявляє, що «слуги народу» хочуть через суд не пустити його в депутати

Зареєстрований Центральною виборчою комісією депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович стверджує, що депутати з владної фракції «Слуга народу» прагнуть через суд заблокувати складення В’ятровичем присяги.

«Ще більше зусиль «Слуг народу» проти В’ятровича. Тепер мене не хочуть допустити в парламент через суд. От тобі і сила «слуг»: монобільшість, 240 з гаком депутатів, закони одним махом... Чекайте, скоро буду! Українізація — це не страшно», – написав В’ятрович у фейсбуці, додавши фото судового позову, поданого депутатом Верховної Ради Андрієм Хільком.

Центральна виборча комісія 14 листопада визнала обраним і зареєструвала народним депутатом України колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко, згідно з поданою нею заявою. Луценко пояснила своє рішення станом здоров’я, який «не дає можливості працювати у повну силу».

Наступною у списку партії «ЄС» після Ірини Луценко була Наталія Бойко, вона мала б зайти до парламенту, але відмовилася від мандату. Після цього в Раду зміг потрапити Володимир В’ятрович.