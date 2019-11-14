ЦВК зареєструвала В’ятровича народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народним депутатом України колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

«Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в ЗБВО В’ятровича Володимира Михайловича, 1977 року народження, проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, члена політичної партії «Європейська солідарність», включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність» під № 25», – йдеться в повідомленні.

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко, згідно з поданою нею заявою. Луценко пояснила своє рішення станом здоров’я, який «не дає можливості працювати у повну силу».

Наступною у списку партії «ЄС» після Ірини Луценко була Наталія Бойко, вона мала б зайти до парламенту, але відмовилася від мандату. Після цього в Раду зміг потрапити Володимир В’ятрович.